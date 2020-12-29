سلطات الاحتلال تحتجز جثامين 254 شهيدًا بمقابر الأرقام منذ انطلاق الثورة الفلسطينية

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رام الله - دنيا الوطن

قالت منسقة الحملة الوطنية لاسترداد جثامين الشهداء، سلوى حماد: إن سلطات الاحتلال، ومنذ انطلاقة الثورة الفلسطينية وحتى اليوم، تحتجز جثامين 254 شهيداً وشهيدة فيما تسمى بمقابر الأرقام، إضافة إلى توثيق الحملة 68 مفقوداً لا يعرف مصيرهم.



وأشارت حماد في حديث لإذاعة (صوت فلسطين)، إلى أن الحملة لا تزال تتلقى بلاغلات جديدة عن مفقودين أو شهداء فيما تسمى مقابر الأرقام تحديداً من العائلات الفلسطينية التي تسكن خارج الوطن، وهذه البلاغات تختلف عن ما قامت الحملة بتوثيقه سابقاً.



وبينت حماد، أن سلطات الاحتلال، تحتجز جثامين 70 شهيداً منذ قرار (كابينت) الإسرائيلي عام 2015 باحتجاز جثامين الشهداء وحتى اليوم، موضحة أن العام الجاري 2020 شهد تعثراً في ملف جثامين الشهداء، حيث لم يسلم الاحتلال هذا العام سوى جثمان الشهيدة نايفة كعابنة، ورفض تسليم جثامين باقي الشهداء المحتجزين، مشددة على أن المعركة القانونية مستمر رغم تعثرها.