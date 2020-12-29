شاهد: اخلاء مقر الشرطة الفلسطينية بغزة ضمن مناورة "الركن الشديد"









رام الله - دنيا الوطننشر موقع وزارة الداخلية والأمن الوطني في قطاع غزة، صوراً تظهر فيها جانب من إخلال مقر قيادة الشرطة الفلسطينية في مدينة غزة، وذلك في إطار المناورة المشتركة لفصائل المقاومة الفلسطينية.وكانت الغرفة المشتركة لفصائل المقاومة الفلسطينية، قد أعلنت صباح اليوم الثلاثاء، انطلاق المنارة المشتركة، التي أطلق عليه اسم "الركن الشديد" التي تحاكي استعدادات المقاومة الفلسطينية في حال وقوع أي تصعيد وحرب عسكرية على القطاع.