شؤون فلسطينية

فتح: هاشتاغات "فتح 56" و"مسيرة الأوفياء" حققت أرقامًا عالية بالتريند العالمي

فتح: هاشتاغات "فتح 56" و"مسيرة الأوفياء" حققت أرقامًا عالية بالتريند العالمي
رام الله - دنيا الوطن
قال المتحدث باسم حركة (فتح) في قطاع غزة، إياد نصر: إن الحملة الإعلامية التي أطلقتها حركة فتح إحياء لذكرى انطلاقة الثورة 
الفلسطينية، جاءت التزاماً بتعليمات السلامة والوقاية في ظل انتشار فيروس (كورونا)، مشيراً إلى أنها انطلقت منذ أول أمس عبر مواقع التواصل الاجتماعي بهاشتاغين "فتح 56" و"مسيرة الأوفياء" وحققت أرقاماً عالية في التريند العالمي، ما يدلل على حجم المشاركة العالية من أبناء شعبنا في إحياء هذه الذكرى.

وأوضح نصر في حديث إذاعي اليوم الثلاثاء، أن هذه الحملة 
الإعلامية، التي انطلقت منذ الساعة الخامسة مساء أول أمس، ستستمر حتى اليوم الثاني من كانون الثاني/ يناير من العام المقبل.

ولفت إلى أن الحملة، تضمنت أيضاً لقاءات مع أعضاء اللجنة المركزية لحركة فتح، وبيانات ومأثورات من مقولات للشهداء، وعلى رأسهم الشهيد الرمز ياسر عرفات.

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