المواصفات والمقاييس: معايرة وضبط اكثر من 5 آلاف جهاز قياس بالسوق الفلسطيني

العاز المركزي، وإعداد أكثر من 200 موافقة فلسطينية وتحديثها، و9 تعلميات فنية إلزامية خلال العام 2020.



رام الله - دنيا الوطنأكد مديرعام مؤسسة المواصفات والمقاييس في وزارة الاقتصاد، حيدر حجة، على استمرار المؤسسة بتقديم الخدمات لمجتمع العمل الفلسطيني بشكل كامل مع تعديل الخطة التي وضعت في بداية السنة حتى تتلائم مع الظروف التي تمر بها فلسطين في ظل جائحة (كورونا)، حيث تم منح أكثر من عشرين مصنعًا جديدًا شهادة الجودة والحلال الفلسيطينية.وأضاف حجة، اليوم الثلاثاء: إنه تم في العام 2020 معايرة وضبط أكثر من 5 آلاف جهاز قياس في السوق الفلسطيني مثلالموزاين ومضخات الوقود وأجهزة القياس الموجودة في المختبرات.وأضاف حجة أنه تم اعتماد 53 منتج فلسطيني للكمامات والمنتجات الصحية والطبية، الأمر الذي ساهم بانخفاض أسعارها على المستهلك الفلسطيني، واستقرارها في السوق.وأشار حجة، إلى وجود حوالي 4400 موافقة فلسطينية معتمدة، تغطي أكثر من 95% من الاحتياجات بمجال إعداد المواصفات، ومنح أكثر من 2500 شهادة مطابقة لمنتجات وطنية أو مستوردة، والاستمرار بتقديم خدمات الفحص للمصاعد الكهربائية، وشبكات