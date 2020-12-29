شؤون فلسطينية

صيدم: يجب الذهاب نحو انتخابات عامة لإعادة الروح للحياة السياسية في فلسطين

صيدم: يجب الذهاب نحو انتخابات عامة لإعادة الروح للحياة السياسية في فلسطين
الرئيس الفلسطيني محمود عباس
رام الله - دنيا الوطن
قال عضو اللجنة المركزية لحركة (فتح) صبري صيدم: إن ذكرى انطلاقة الثورة الفلسطينية المعاصرة وحركة فتح على مدار عقود واجهت كل الصعاب، وتحدت المحن، وأبقت على أمل الفلسطيني بالخلاص والعودة إلى وطنه.

وأضاف صيدم في حديث لإذاعة (صوت فلسطين): إنه وبعد 56 عاماً على انطلاقة حركة فتح، تأتي هذه الذكرى في ظل خضم زوبعة سياسية بامتياز، مرتبطة بتراكمات، مما يدعى (صفقة القرن)، واستمرار حالة الانقسام الفلسطيني، بالإضافة الى وضع وباء (كورونا) وتبعاته والتطورات السياسية على المشهد
 الأمريكي من خلال مجيء إدارة أمريكية جديدة، تتحدث عن استئناف العملية السياسية والجهد المستمر لاستئناف المفاوضات.

وأكد صيدم، أن المشهد السياسي المعقد، يحتاج إلى كل إمكانيات الدعم والتطوير، واللجوء إلى تحقيق المصالحة والذهاب نحو انتخابات عامة؛ لإعادة الروح للحياة السياسية الفلسطينية والنظام السياسي الفلسطيني، عبر صناديق الاقتراع.

وطالب الأمم المتحدة بتنفيذ قرارات الشرعية الدولية، والخروج من إطار الحديث إلى إطار القرارات التي تستوجب التطبيق 
والخطوات العملية على الأرض، مشدداً على أهمية الخروج من المراوحة السياسية، وتطبيق القرارات التي من شأنها المساهمة في حسم الصراع.

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