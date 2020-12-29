شؤون فلسطينية

"الإحصاء": انخفاض في أسعار المنتج الشهر الماضي

"الإحصاء": انخفاض في أسعار المنتج الشهر الماضي
رام الله - دنيا الوطن
ذكر الجهاز المركزي للإحصاء، أن الرقم القياسي العام لأسعار المنتج، سجل انخفاضاً مقداره 2.33% خلال شهر تشرين الثاني الماضي، مقارنة مع الشهر الذي سبقه، حيث بلغ الرقم القياسي العام 94.82، مقارنة ﺒ 97.09 خلال تشرين الأول 2020.

وأوضح الإحصاء في تقرير أعده بهذا الخصوص، أن الرقم القياسي لأسعار المنتج للسلع المستهلكة محلياً من الإنتاج المحلي سجل انخفاضاً مقداره 2.45%، حيث بلغ الرقم القياسي لأسعار المنتج للسلع المستهلكة محلياً 94.59، مقارنة ﺒ 96.96 خلال الشهر الذي سبقه.

الرقم القياسي لأسعار المنتج للسلع المصدرة

سجل الرقم القياسي لأسعار المنتج للسلع المصدرة من الإنتاج المحلي انخفاضاً مقداره 1.27%، حيث بلغ الرقم القياسي لأسعار المنتج للسلع المصدرة من الإنتاج المحلي 96.92 خلال شهر تشرين ثاني 2020 مقارنة بـ 98.17 خلال شهر تشرين أول 2020 (سنة الأساس 2018 = 100).

حركة أسعار المنتج ضمن الأنشطة الرئيسية

سجلت أسعار السلع المنتجة من نشاط الزراعة والحراجة وصيد الأسماك انخفاضاً مقداره 6.93%، والتي تشكل أهميتها النسبية 32.14% من سلة المنتج، وذلك لانخفاض أسعار السلع ضمن نشاط زراعة المحاصيل غير الدائمة بمقدار 10.16%، نتج هذا الانخفاض بصورة رئيسية عن انخفاض أسعار معظم الخضروات حيث بلغ متوسط سعر الزهرة البلدية 1.60 شيقل/كغم، ومتوسط سعر بندورة بيوت بلاستيكية 2.67 شيقل/كغم، ومتوسط سعر السبانخ 2.86 شيقل/كغم، ومتوسط سعر خيار بيوت بلاستيكية 2.03 شيقل/كغم، ومتوسط سعر باذنجان صغير الحجم 1.57 شيقل/كغم، ومتوسط سعر البصل الجاف 2.09 شيقل/كغم، ومتوسط سعر فاصولياء خضراء 3.17 شيقل/كغم، ومتوسط سعر اللوبياء 3.60 شيقل/كغم، ومتوسط سعر البطاطا 1.67 شيقل/كغم، كما انخفضت أسعار السلع ضمن نشاط زراعة المحاصيل الدائمة المعمرة بمقدار 9.05%، وذلك لانخفاض سعر الافوكادو ليبلغ بالمتوسط 4.14 شيقل/كغم، ومتوسط سعر البرتقال 1.56 شيقل/كغم، ومتوسط سعر الليمون 2.03 شيقل/كغم، وانخفضت أسعار السلع ضمن نشاط الإنتاج الحيواني بمقدار 3.66%، حيث بلغ متوسط سعر البيض الطازج – حجم 2 كغم - 10.76 شيقل/كرتونة، ومتوسط سعر الدجاج اللاحم الحي 8.63 شيقل/كغم، ومتوسط سعر ماعز بلدي حي 27.08 شيقل/كغم، على الرغم من ارتفاع أسعار السلع ضمن نشاط صيد الأسماك بنسبة 18.60%.

وسجلت أسعار إمدادات الكهرباء والغاز والبخار وتكييف الهواء انخفاضاً مقداره 3.26%، والتي تشكل أهميتها النسبية 9.33% من سلة المنتج، بينما شهدت أسعار إمدادات المياه وأنشطة الصرف الصحي وإدارة النفايات ومعالجتها ارتفاعاً نسبته 2.92%، والتي تشكل أهميتها النسبية 1.69% من سلة المنتج.

وسجلت أسعار السلع المنتجة من الصناعات التحويلية ارتفاعاً نسبته 0.28%، والتي تشكل أهميتها النسبية 55.59% من سلة المنتج، وذلك بسبب ارتفاع أسعار صناعة منتجات مطاحن الحبوب بنسبة 3.70%، وأسعار صناعة منتجات المعادن المشكلة عدا الماكنات والمعدات بنسبة 1.91%، وأسعار السلع ضمن نشاط الطباعة واستنساخ وسائط الأعلام المسجلة بنسبة 1.56%، وأسعار صناعة الزيوت والدهون النباتية والحيوانية بنسبة 1.08%، على الرغم من انخفاض أسعار صناعة المنسوجات بمقدار 2.36%، وأسعار صناعة الأعلاف الحيوانية المحضرة بمقدار 1.09%.

وسجلت أسعار منتجات صناعة التعدين واستغلال المحاجر ارتفاعاً طفيفاً نسبته 0.09% خلال شهر تشرين ثاني 2020، والتي تشكل أهميتها النسبية 1.26% من سلة المنتج.

أخبار ذات صلة

هيئة الأسرى: إدارة &#34;جلبوع&#34; تبلغ الأسرى بقرار تأجيل إعطائهم لقاح ضد (كورونا)

هيئة الأسرى: إدارة "جلبوع" تبلغ الأسرى بقرار تأجيل إعطائهم لقاح ضد (كورونا)

شاهد: اخلاء مقر الشرطة الفلسطينية بغزة ضمن مناورة &#34;الركن الشديد&#34;

شاهد: اخلاء مقر الشرطة الفلسطينية بغزة ضمن مناورة "الركن الشديد"

فتح: هاشتاغات &#34;فتح 56&#34; و&#34;مسيرة الأوفياء&#34; حققت أرقامًا عالية بالتريند العالمي

فتح: هاشتاغات "فتح 56" و"مسيرة الأوفياء" حققت أرقامًا عالية بالتريند العالمي

أمين عام مجلس الوزراء يكشف الهدف من إلغاء ودمج مؤسسات رسمية غير وزارية

أمين عام مجلس الوزراء يكشف الهدف من إلغاء ودمج مؤسسات رسمية غير وزارية

المواصفات والمقاييس: معايرة وضبط اكثر من 5 آلاف جهاز قياس بالسوق الفلسطيني

المواصفات والمقاييس: معايرة وضبط اكثر من 5 آلاف جهاز قياس بالسوق الفلسطيني

صيدم: يجب الذهاب نحو انتخابات عامة لإعادة الروح للحياة السياسية في فلسطين

صيدم: يجب الذهاب نحو انتخابات عامة لإعادة الروح للحياة السياسية في فلسطين

عباس زكي: القرار الفلسطيني لن يتغير بعد 56 عامًا على انطلاقة حركة فتح

عباس زكي: القرار الفلسطيني لن يتغير بعد 56 عامًا على انطلاقة حركة فتح

&#34;التربية والتعليم&#34; تنفي استمرار التعليم الوجاهي لطلبة الثانوية العامة وإلغاء الامتحانات الفصلية

"التربية والتعليم" تنفي استمرار التعليم الوجاهي لطلبة الثانوية العامة وإلغاء الامتحانات الفصلية

التعليقات

الدنيا حكايات

مناضلو &#34;السبوبة&#34;.. وجثة الجندي بمئة ألف دولار

مناضلو "السبوبة".. وجثة الجندي بمئة ألف دولار

شؤون فلسطينية

المواصفات والمقاييس: معايرة وضبط اكثر من 5 آلاف جهاز قياس بالسوق الفلسطيني

المواصفات والمقاييس: معايرة وضبط اكثر من 5 آلاف جهاز قياس بالسوق الفلسطيني

&#34;الإحصاء&#34;: انخفاض في أسعار المنتج الشهر الماضي

"الإحصاء": انخفاض في أسعار المنتج الشهر الماضي

عباس زكي: القرار الفلسطيني لن يتغير بعد 56 عامًا على انطلاقة حركة فتح

عباس زكي: القرار الفلسطيني لن يتغير بعد 56 عامًا على انطلاقة حركة فتح

الاحتلال يشن حملة دهم واعتقالات في الضفة والقدس

الاحتلال يشن حملة دهم واعتقالات في الضفة والقدس

مستوطنون يسيجون أراضٍ في الأغوار الشمالية

مستوطنون يسيجون أراضٍ في الأغوار الشمالية

الاحتلال يعتقل أسيرين محررين من القدس

الاحتلال يعتقل أسيرين محررين من القدس

إصابة عامل برصاص الاحتلال جنوب جنين

إصابة عامل برصاص الاحتلال جنوب جنين

الاحتلال يأخذ قياسات عدد من المنازل في سلفيت

الاحتلال يأخذ قياسات عدد من المنازل في سلفيت

منوعات

روجينا تعايد زوجها على طريقة شخصية( فدوى)

روجينا تعايد زوجها على طريقة شخصية( فدوى)

شاهد: حماقي يكشف كواليس حفله الناجح بالكريسماس بدبي ومصير البومه الجديد

شاهد: حماقي يكشف كواليس حفله الناجح بالكريسماس بدبي ومصير البومه الجديد

اخر التطورات في طلاق أصالة وطارق... إلزام الأخير بدفع تعويض بآلاف الدولارات

اخر التطورات في طلاق أصالة وطارق... إلزام الأخير بدفع تعويض بآلاف الدولارات

(كيم كارديشيان العرب) تعلق على الكائنات الفضائية

(كيم كارديشيان العرب) تعلق على الكائنات الفضائية

ماجد المهندس وبلقيس يشعلان ليلة رأس السنة في رأس الخيمة

ماجد المهندس وبلقيس يشعلان ليلة رأس السنة في رأس الخيمة

شاهد أسرار عمل (الحياة) الذي جمع الثلاثي الشبابي قريبا على MBC

شاهد أسرار عمل (الحياة) الذي جمع الثلاثي الشبابي قريبا على MBC

الحكم على جمال النجادة بالسجن مع الأشغال الشاقة.. لسبب فاضح

الحكم على جمال النجادة بالسجن مع الأشغال الشاقة.. لسبب فاضح

(ضحايا حلال) مسلسل سعودي يثير الجدل بجرأته الغير متوقعة

(ضحايا حلال) مسلسل سعودي يثير الجدل بجرأته الغير متوقعة

وفاء عامر تكشف حقيقة تدخلها بخلاف عمرو دياب وعشيقته دينا الشربيني

وفاء عامر تكشف حقيقة تدخلها بخلاف عمرو دياب وعشيقته دينا الشربيني

التنفس عبر اسطوانة اكسجين... تطورات حالة يسرا الخطيرة

التنفس عبر اسطوانة اكسجين... تطورات حالة يسرا الخطيرة

عربي

العثماني يتهم الجزائر بشن حملة ضد المغرب

العثماني يتهم الجزائر بشن حملة ضد المغرب

الإمارات تمدد التأشيرات لكافة السياح لمدة شهر إضافي

الإمارات تمدد التأشيرات لكافة السياح لمدة شهر إضافي

مقتل مدرس مصري على يد قاصرين في السعودية والحكومة المصرية تصدر بيانًا

مقتل مدرس مصري على يد قاصرين في السعودية والحكومة المصرية تصدر بيانًا

صحيفة إسرائيلية تُحدد موعد إعلان اتفاق التطبيع مع السعودية

صحيفة إسرائيلية تُحدد موعد إعلان اتفاق التطبيع مع السعودية