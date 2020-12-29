شؤون فلسطينية

عباس زكي: القرار الفلسطيني لن يتغير بعد 56 عامًا على انطلاقة حركة فتح

عباس زكي: القرار الفلسطيني لن يتغير بعد 56 عامًا على انطلاقة حركة فتح
عباس زكي
رام الله - دنيا الوطن
قال عضو اللجنة المركزية لحركة (فتح) عباس زكي: إن انطلاقة الثورة الفلسطينية في الفاتح من يناير عام 1965 كانت انتقالاً نوعياً في الحياة الفلسطينية، وإيذاناً بفجر جديد.

وأكد زكي في حديث إذاعي لمناسبة مرور ستة وخمسين عاماً على انطلاقة الثورة الفلسطينية، أن مهمة شعبنا في إضاءة شعلة
 الانطلاقة هذا العام، هي تذكير العالم، بأن شعبنا قادر على تحقيق حلمه بكل الإمكانات المتاحة؛ للحفاظ على الهوية الوطنية والحقوق الفلسطينية.

وشدد زكي على أن القرار الفلسطيني لن يتغير، ولن يكون هناك تراجع إلا بتحقيق حلم شعبنا بالدولة المستقلة وعاصمتها القدس وحق تقرير المصير، وعودة اللاجئين، وفقاً لقرارات الشرعية الدولية.

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