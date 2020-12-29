ظهور أول إصابة بسلالة فيروس (كورونا) الجديدة في أستراليا

رابط مختصر:

رام الله - دنيا الوطن

أكدت أستراليا، ظهور أول إصابة في البلاد بفيروس (كورونا) المتحور، الذي يوصف بـ "الأسرع انتقالاً" بين البشر، من السلالة الجنوب إفريقية.



وقالت إيفات داث، وزيرة الصحة في كوينسلاند الأسترالية: إن الإصابة، أكتشفت لدى مسافرة وصلت يوم 22 كانون الأول/ ديسمبر إلى كوينسلاند قادمة من الخارج.



وأوضحت، "هذه الإصابة هي الحالة الإيجابية الأولى للسلالة الجنوب إفريقية للفيروس في أستراليا"، وطمأنت المواطنين إلى أنه لا خطورة عليهم، بينما أكدت هذه الإصابة، برأيها، أهمية الالتزام بالحجر الصحي لمدة أسبوعين.



وتم تشخيص هذه الإصابة الأولى بالسلالة الجديدة لفيروس (كورونا) لدى المسافرة القادمة من "ما وراء البحار" مما أدى إلى تحويلها فوراً إلى المستشفى؛ للتكفل بها ومراقبة تطور حالتها الصحية.