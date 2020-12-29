شؤون فلسطينية

الاحتلال يشن حملة دهم واعتقالات في الضفة والقدس

الاحتلال يشن حملة دهم واعتقالات في الضفة والقدس
رام الله - دنيا الوطن
شنت قوات الاحتلال الإسرائيلي، الليلة الماضية وفجر اليوم الثلاثاء، حملة دهم واعتقالات في عدة مناطق في الضفة الغربية والقدس المحتلة، اعتقلت خلالها عدداً من الشبان، فيما اندلعت مواجهات في مناطق متفرقة.

ففي جنين، اقتحمت قوات الاحتلال بلدة يعبد جنوب غرب جنين، واندلعت مواجهات بين شبان وقوات الاحتلال الإسرائيلي.

وأفادت مصادر محلية، أن المواجهات، اندلعت عقب اقتحام قوات الاحتلال للبلدة، وتفتيش عدة منازل في حارة البعاجوة، واستجواب ساكنيها.

وفي نابلس، اقتحمت قوات الاحتلال عدداً من المناطق في المدينة، تركزت في شارعي كشيكة وفطاير وطلعة الطور، حيث داهمت منزلاً فارغاً من السكان في عمارة الأدهم.

وأفاد شهود عيان باندلاع مواجهات بين الشبان وقوات الاحتلال خلال اقتحامها مدينة نابلس، أطلق خلالها جنود الاحتلال قنابل الصوت والغاز السام.

وداهمت قوات الاحتلال بلدة روجيب شرقي نابلس، وسيّرت دورياتها العسكرية في شوارع البلدة.

وفي سلفيت، اعتقلت قوات الاحتلال الشاب محمد مرعي، بعد اقتحام منزله وتفتيشه والتخريب في محتوياته في قرية قراوة بني حسان.

وفي رام الله، اعتقلت قوات الاحتلال الشاب عبد الله متولي من مدينة البيرة، بعد اقتحام منزله والاعتداء عليه بالضرب، علماً بأنه موظف في بنك القدس، وتم اعتقاله قبل أسبوع لعدة ساعات وأفرج عنه، ثم أعيد اعتقاله اليوم.

واعتقلت قوات الاحتلال خمسة شبان آخرين من مدينة البيرة وهم عصام الطاهر، ورامي فضايل، ويوسف فواضلة، وطارق فياض، وسالم البادي.

كما اعتقلت قوات الاحتلال المواطنين فادي الطرشة، وهادي الطرشة، من حي الإرسال، وحنين نصار من حي الطيرة.

واقتحمت قوات الاحتلال قرية دير أبو مشعل شمال رام الله، واعتقلت أربعة مواطنين وهم: محمد عبد الله ونجله حازم، ومحمد فايق عطا، وجبريل عمر زهران.

وفي بيت لحم، اقتحمت قوات الاحتلال المدينة، واعتقلت بيان حساسنة بعد دهم وتفتيش منزل ذويه.

وفي الخليل، داهمت قوات الاحتلال الإسرائيلي بلدة إذنا غرب الخليل، وفتشت عدداً من منازل المواطنين، عرف من أصحابها: جبريل الجياوي، ومالك عواودة، وجمال أحمد أبو أسعد.

وداهمت قوات الاحتلال بلدة الظاهرية جنوبا، وعدة أحياء في مدينة الخليل.

وفي القدس المحتلة، اعتقلت قوات الاحتلال الشاب إياد الهدرة، بعد دهم وتفتيش منزله في الطور في مدينة القدس، فيما اعتقلت الشاب جهاد عويضة، بعد دهم قوة كبيرة من جنود ومخابرات الاحتلال منزله في منطقة الثوري بالقدس.

فيما اعتقلت قوات الاحتلال الشبان محمد أبو خليل، ووائل محمود، وبراء محمود بعد دهم وتفتيش منازلهم في القدس المحتلة.

وتشن قوات الاحتلال الإسرائيلي حملات اعتقالات ومداهمات في مناطق متفرقة بالضفة الغربية والقدس المحتلة بشكل يومي، يتخللها اقتحام منازل وتفتيش وتخريب في محتوياتها، وإرهاب السكان وتخويفهم وخاصة من النساء والأطفال.

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