نجل الفريق المصري "سامي عنان" يوضح حقيقة ظهور والده في كلمة متلفزة

رام الله - دنيا الوطنأعرب سمير سامي عنان، نجل رئيس الأركان المصري السابق، سامي عنان، عن تفاجئه خلال الساعات الماضية، بخبر مزيف نشر على صفحات بموقع (فيسبوك) بأن هناك كلمة متلفزة لوالده للتعليق على الأحداث.وقال نجل عنان لقناة (صدى البلد): إن "تلك الصفحات تدار من خارج مصر، ولا صحة لما يروج له من شائعات عن إلقاء الفريق سامي عنان أي بيان".وأشار عنان إلى أنه تقدم ببلاغ إلى النائب العام، ووزارة الداخلية، منوهاً إلى أن هذه "الصفحات تدار من الخارج بدعم من جماعة الإخوان"، مؤكداً على أن: "الفريق سامي عنان ليس له صفحات على مواقع التواصل الاجتماعي، وأعداء الوطن من الإخوان هم من يسعون إلى نشر القلق والبلبة".وناشد الأجهزة المصرية الأمنية المعنية، للتصدي لكل الصفحات الموجودة على المواقع باسم الفريق سامي عنان.