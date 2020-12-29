العثماني يتهم الجزائر بشن حملة ضد المغرب

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رام الله - دنيا الوطن

اتهم رئيس الحكومة المغربية، سعد الدين العثماني، الجزائر بـ "تجنيد أجهزتها الإعلامية الرسمية" بهدف "نشر الأخبار الزائفة" عن الوضعية في الصحراء "في إطار حملة ممنهجة".



وقال العثماني، وفق ما نقل موقع (هسبريس) المغربي: إن "أعمال زعزعة الاستقرار" التي قامت بها جبهة البوليساريو "لم يؤيدها أي بلد في العالم باستثناء الجزائر"، مضيفاً أن هذه الحملة المفترضة "يتم التصدي لها واحتواؤها عبر الصحافة الوطنية والجهاز الدبلوماسي المغربي".



وأوضح، أن جبهة البوليساريو "واصلت استفزازاتها" على مقربة من الجدار الأمني، بعد أن "حررت القوات الملكية معبر (الكركرات) وأمنته".



وأشار العثماني إلى أن أكثر من 75 دولة من مختلف مناطق العالم "ثمنت العملية السلمية، التي قامت بها القوات المسلحة الملكية، كما ثمنت إعادة فتح معبر (الكركرات) أمام الحركة المدنية والتجارية".