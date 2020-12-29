مستوطنون يسيجون أراضٍ في الأغوار الشمالية

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رام الله - دنيا الوطن

بدأ مستوطنون، منذ ساعات صباح اليوم الثلاثاء، بتسييج مساحات من الأراضي في الأغوار الشمالية.



وقال الناشط الحقوقي، عارف دراغمة، إن المستوطنين يسيجون الأراضي والمراعي شرقي خلة مكحول، في الأغوار الشمالية.



يذكر، أن المستوطنين، كثفوا خلال العام الحالي، تسييج مساحات واسعة من الأراضي الرعوية في الأغوار الشمالية، للاستيلاء عليها، ومنع سكان الأغوار من وصولها.