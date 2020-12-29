شؤون فلسطينية

الاحتلال يعتقل أسيرين محررين من القدس

الاحتلال يعتقل أسيرين محررين من القدس
رام الله - دنيا الوطن
اعتقلت قوات الاحتلال الإسرائيلي، اليوم الثلاثاء، أسيرين محررين من بلدة حزما وبلدة الطور بالقدس المحتلة.

وأفادت مصادر محلية، بأن قوات الاحتلال، اعتقلت الأسير المحرر إياد الهدرة، بعدما أرهبت عائلته، وفتشت منزله، وعبثت بمحتوياته.

كما اعتقلت الأسير المحرر محمد ثائر أبو خليل (19 عاماً)، بعد مداهمة منزل ذويه وسط بلدة حزما شمال شرق القدس، واقتادته إلى جهة الحاجز العسكري المقام على أراضي البلدة.


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