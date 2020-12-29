إصابة عامل برصاص الاحتلال جنوب جنين

رابط مختصر:

رام الله - دنيا الوطن

أصيب عامل فلسطيني، برصاص الاحتلال الإسرائيلي، صباح اليوم الثلاثاء، قرب بلدة برطعة، الواقعة خلف جدار الفصل العنصري جنوب غرب جنين.



وذكرت مصادر محلية، أن العامل رأفت ياسر صلاح (27 عامًا)، من بلدة برقة قضاء نابلس، أصيب برصاص قوات الاحتلال في ساقه، وذلك خلال عبوره البوابة المحاذية لبرطعة، وجرى نقله إلى مستشفى جنين الحكومي لتلقي العلاج.



ويُلاحق الاحتلال العمال الفلسطينيين، عند بوابات الجدار في الضفة والفتحات فيه، من خلال إطلاق الرصاص الحي والمطاطي والقنابل الصوتية والغازية؛ لإبعادهم ومنعهم من الدخول.



ويرفض الاحتلال منح آلاف الفلسطينيين تصاريح لدخول الأراضي المحتلة، بحجة "المنع الأمني"، لذلك يتخذون طرقاً عديدة للوصول؛ بحثاً عن العمل، كي يعيلوا عائلاتهم.



ويضطر ما يزيد عن 50 ألف عامل الدخول عبر فتحات الجدار على طول مدن جنين وطولكرم وقلقيلية وسلفيت والخليل؛ للوصول إلى أماكن عملهم.



ويتعرض جزء كبير من العمال للاستغلال والابتزاز، مقابل دخولهم ووصولهم إلى أماكن عملهم، علاوة عن المخاطر الني يتعرضون لها بشكل يومي.



وأصيب عشرات العمال منذ بداية العام الجاري، أثناء محاولتهم الدخول للداخل المحتل عام 1948م، عبر فتحات الجدار، وبعضهم أصيب إصابات حرجة.