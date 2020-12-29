شاهد: المقاومة تطلق رشقات صاروخية باتجاه بحر غزة إيذانًا ببدء مناورات "الركن الرشيد"

رام الله - دنيا الوطنأطلقت المقاومة الفلسطينية، اليوم الثلاثاء، رشقات صاروخية باتجاه بحر غزة، إيذانًا ببدء المناورة العسكرية "الركن الشديد" التي أعلنتها المقاومة في كافة أرجاء قطاع غزة.كما أطلقت المقاومة طائرات (أبابيل) المسيرة، في إطار المناورة، حيث أكدت الغرفة المشتركة، أن المناورة تُحاكي تهديدات الاحتلال الإسرائيلي المتوقعة لقطاع غزة.وأضافت الغرفة المشتركة في مؤتمرها الصحفي: إن هذه المناورات الدفاعية، هي تأكيد على جهوزية المقاومة للدفاع عن شعبنا في كل الأحوال، وتحت كافة الظروف، وإن قيادة المقاومة، جاهزة لخوض أية معركة للدفاع عن شعبنا وأرضنا.