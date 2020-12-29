شؤون فلسطينية

الكيلة: اللجنة الوبائية رفعت توصية بتجديد الإجراءات المفروضة منذ أسبوعين

الكيلة: اللجنة الوبائية رفعت توصية بتجديد الإجراءات المفروضة منذ أسبوعين
رام الله - دنيا الوطن
أفادت الدكتورة مي الكيلة، وزيرة الصحة، أن اللجنة الوبائية، رفعت توصية لرئاسة الوزراء، ولجنة الطوارئ العليا، بتجديد الإجراءات المفروضة منذ أسبوعين؛ للحد من تفشي فيروس (كورونا)، والاستمرار في كسر المنحنى الوبائي.

وأضافت الوزيرة الكيلة، في مقابلة مع إذاعة (صوت فلسطين)، صباح اليوم الثلاثاء، أن نتائج إيجابية تحققت نتيجة الإجراءات الحكومية خلال الأسبوعين الماضيين، وانعكس ذلك على المنحنى الوبائي، حيث تسطّح المنحنى أي أنه بدأ بالانكسار.

وتابعت: توصيتنا بتجديد الإجراءات، تنبع من أهمية زيادة انكسار وتراجع حدة المنحنى الوبائي.

وأوضحت وزيرة الصحة، أنه لا تزال أعداد الإصابات عالية رغم تراجعها، إضافة إلى أن إيجابية الفحوصات لا تزال أعلى من الحد المطلوب، مشيرة إلى أن الإشغال في المستشفيات لا يزال مرتفعاً، كذلك أعداد الوفيات نتيجة الفيروس، وهي أمور تنظر إليها لجنة الوبائيات؛ لتقييم الوضع الوبائي في فلسطين.

وناشدت وزيرة الصحة، جمهور المواطنين بالتوجه للمستشفيات في حال ظهرت عليهم أعراض حادة، أهمها ارتفاع درجات الحرارة وضيق التنفس، مؤكدة أن عدداً من المرضى يحضرون إلى المستشفيات، وهم بحالة سيئة جداً، نتيجة تأخرهم في التوجه لطلب الرعاية الصحية.

وبخصوص لقاح (كورونا)، أكدت وزيرة الصحة، أن الحكومة والوزارة، راسلت الشركات الأربع المتخصصة بإنتاج اللقاح والتي تم التوصية بها من قبل منظمة الصحة العالمية، إضافة إلى 3 مصانع أخرى، أصبحت متقدمة جداً في موضوع اللقاحات وتصنيعها، وقريباً ستكون ليدنا إجابات واضحة، وخطة شاملة لتوزيع اللقاح، حيث بدأت كوادر من وزارة الصحة بالتدرب على كيفية إعطاء اللقاح.

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