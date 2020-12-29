دولي

إسرائيل تُسجل أعلى ارتفاع يومي بإصابات (كورونا) منذ شهرين

إسرائيل تُسجل أعلى ارتفاع يومي بإصابات (كورونا) منذ شهرين
رام الله - دنيا الوطن
أعلنت وزارة الصحّة الإسرائيلية، اليوم الثلاثاء، تسجيل إصابة 5449 شخصاً بفيروس (كورونا) خلال آخر الـ 24 ساعة، في أعلى ارتفاع يومي بمصابي (كورونا) منذ شهر تشرين الأول/ أكتوبر الماضي.

وأوضحت الصحة الإسرائيلية، أن هذه الإصابات، هي أعلى حصيلة تسجل منذ تشرين الأول/ أكتوبر الماضي، خلال فترة الإغلاق الثاني، بحيث يواصل الفيروس الانتشار، وتسجيل معدل قياسي يومي بالإصابات، وذلك على الرغم من الإغلاق الثالث.

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