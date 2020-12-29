إسرائيل تُسجل أعلى ارتفاع يومي بإصابات (كورونا) منذ شهرين
رام الله - دنيا الوطن
أعلنت وزارة الصحّة الإسرائيلية، اليوم الثلاثاء، تسجيل إصابة 5449 شخصاً بفيروس (كورونا) خلال آخر الـ 24 ساعة، في أعلى ارتفاع يومي بمصابي (كورونا) منذ شهر تشرين الأول/ أكتوبر الماضي.
وأوضحت الصحة الإسرائيلية، أن هذه الإصابات، هي أعلى حصيلة تسجل منذ تشرين الأول/ أكتوبر الماضي، خلال فترة الإغلاق الثاني، بحيث يواصل الفيروس الانتشار، وتسجيل معدل قياسي يومي بالإصابات، وذلك على الرغم من الإغلاق الثالث.
أعلنت وزارة الصحّة الإسرائيلية، اليوم الثلاثاء، تسجيل إصابة 5449 شخصاً بفيروس (كورونا) خلال آخر الـ 24 ساعة، في أعلى ارتفاع يومي بمصابي (كورونا) منذ شهر تشرين الأول/ أكتوبر الماضي.
وأوضحت الصحة الإسرائيلية، أن هذه الإصابات، هي أعلى حصيلة تسجل منذ تشرين الأول/ أكتوبر الماضي، خلال فترة الإغلاق الثاني، بحيث يواصل الفيروس الانتشار، وتسجيل معدل قياسي يومي بالإصابات، وذلك على الرغم من الإغلاق الثالث.
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