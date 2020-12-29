شؤون فلسطينية

الاحتلال يأخذ قياسات عدد من المنازل في سلفيت

الاحتلال يأخذ قياسات عدد من المنازل في سلفيت
رام الله - دنيا الوطن
اقتحمت قوات الاحتلال الإسرائيلي، اليوم الثلاثاء، بلدتي مردة وبروقين في محافظة سلفيت، وفتشت عدداً من المنازل، وأخذت قياساتها.

وأوضح رئيس مجلس مردة، بسام ابداح، أن قوات الاحتلال، اقتحمت البلدة فجراً، وداهمت منزل المواطن فهيم محمد ابداح، الواقع بالقرب من المدخل الشمالي الشرقي للبلدة، وأخذت قياساته، بعد إخراج أفراد العائلة إلى العراء وسط البرد القارس، لعدة ساعات. 

واقتحمت قوات الاحتلال كذلك، بلدة بروقين، وداهمت منزلي المواطنين محمود سرحان، ونعيم فهيم سرحان، وأخذت قياسهما.

يذكر، أن المنازل التي فتشتها قوات الاحتلال، لديها تراخيص بناء، وتقع في المناطق المصنفة (B).

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