عشرات المستوطنين يقتحمون الأقصى

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رام الله - دنيا الوطن

اقتحم عشرات المستوطنين، اليوم الثلاثاء، المسجد الأقصى المبارك، من جهة باب المغاربة، بحراسة مشددة من شرطة الاحتلال الإسرائيلي.



وأفادت مصادر محلية، بأن عشرات المستوطنين، اقتحموا الأقصى، ونفذوا جولات استفزازية في باحاته، قبل أن يغادروه من باب السلسلة.