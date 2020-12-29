الاحتلال يفتش منازل غرب الخليل

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رام الله - دنيا الوطن

داهمت قوات الاحتلال الإسرائيلي، اليوم الثلاثاء، بلدة إذنا غرب الخليل، وفتشت عدداً من منازل المواطنين.



وأفادت مصادر أمنية، بأن قوات الاحتلال، داهمت بلدة إذنا غرباً، وفتشت عدة منازل، عرف من أصحابها: جبريل الجياوي، ومالك عواودة، وجمال أحمد أبوأسعد.



كما داهمت قوات الاحتلال، بلدة الظاهرية جنوباً، وعدة أحياء في مدينة الخليل.