إغلاق بنك فلسطين فرع سلفيت بسبب (كورونا)

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رام الله - دنيا الوطن

قرر محافظ سلفيت، عبد الله كميل، إغلاق فرع بنك فلسطين لمدة 24 ساعة، اعتباراً من صباح اليوم الثلاثاء، وذلك بعد تسجيل إصابات بفيروس (كورونا).



وأوضح المحافظ كميل، أن قرار الإغلاق، جاء ليتسنى لطواقم الطب الوقائي وجهات الاختصاص، حصر المخالطين، وعمل الفحوصات اللازمة، والتعقيم لمكاتب الموظفين في البنك.