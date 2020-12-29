وفاة شاب متأثرًا بإصابته جراء سقوطه من علو في خانيونس

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رام الله - دنيا الوطن

توفي الشاب (م. ص 27 عامًا)، صباح يوم الثلاثاء، متأثرًا بجروح خطيرة، كان أصيب بها منذ أيام، جراء سقوطه عن علو جنوب قطاع غزة.



ويُذكر، أن الشاب (م. ص)، كان يتلقى العلاج الطبي في أحد مستشفيات خانيونس جنوب القطاع، إلا أنه توفي صباح اليوم.