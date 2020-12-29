شؤون فلسطينية

(يديعوت) تكشف أسباب "المناورة العسكرية" للمقاومة بغزة وعلاقة ترامب بذلك

(يديعوت) تكشف أسباب "المناورة العسكرية" للمقاومة بغزة وعلاقة ترامب بذلك
رام الله - دنيا الوطن
قالت صحيفة (يديعوت أحرنوت) الإسرائيلية: إن المناورات العسكرية واسعة النطاق، التي تنظمها حركة (حماس) ومعها الفصائل الفلسطينية في قطاع غزة، ستكون لها مدلولات ورسائل مهمة، وهدفها ردع إسرائيل.

وأضافت الصحيفة: أنه "تمت دعوة وسائل الإعلام لتوثيق إطلاق صواريخ بمدى يزيد عن 100 كلم نحو البحر، وستقوم الوحدات الخاصة "النخبة" بإجراء تمارين استعراضية".

 وأكدت أنه فقًا للوضع في إسرائيل، يقدرون أن احتمالات تدهور هذه المناورة إلى حدث أمني مع إسرائيل منخفضة للغاية، ويُقال إن هذا مجرد تعبير عن حالة عدم اليقين في الفترة الانتقالية بين إدارة ترامب وإدارة بايدن.

وأشارت الصحيفة الإسرائيلية، إلى أن الإيرانيين، وحزب الله اللبناني، وحركتي حماس، والجهاد، كلهم ​​مقتنعون بأن إسرائيل والولايات المتحدة، تنويان استخدام أيام الرئيس الأمريكي دونالد ترامب الأخيرة لتصفية الحسابات، كما تسمع (حماس) تصريحات في "إسرائيل" عن استعدادها للمواجهة، وترى المناورات الكبرى التي نفذتها القيادة الجنوبية وفرقة غزة قبل أسابيع قليلة، والتي ركزت على احتلال قطاع غزة- وترد بذلك على ما يبدو بمناورة ردع.

أخبار ذات صلة

شاهد: المقاومة تطلق رشقات صاروخية باتجاه بحر غزة إيذانًا ببدء مناورات &#34;الركن الرشيد&#34;

شاهد: المقاومة تطلق رشقات صاروخية باتجاه بحر غزة إيذانًا ببدء مناورات "الركن الرشيد"

الكيلة: اللجنة الوبائية رفعت توصية بتجديد الإجراءات المفروضة منذ أسبوعين

الكيلة: اللجنة الوبائية رفعت توصية بتجديد الإجراءات المفروضة منذ أسبوعين

الغرفة المشتركة: مناورات المقاومة تُحاكي تهديدات الاحتلال الإسرائيلي المتوقعة لقطاع غزة

الغرفة المشتركة: مناورات المقاومة تُحاكي تهديدات الاحتلال الإسرائيلي المتوقعة لقطاع غزة

الصحة بغزة: تسجيل ست حالات وفاة و542 إصابة جديدة بفيروس (كورونا)

الصحة بغزة: تسجيل ست حالات وفاة و542 إصابة جديدة بفيروس (كورونا)

الاحتلال يأخذ قياسات عدد من المنازل في سلفيت

الاحتلال يأخذ قياسات عدد من المنازل في سلفيت

عشرات المستوطنين يقتحمون الأقصى

عشرات المستوطنين يقتحمون الأقصى

الاحتلال يفتش منازل غرب الخليل

الاحتلال يفتش منازل غرب الخليل

إغلاق بنك فلسطين فرع سلفيت بسبب (كورونا)

إغلاق بنك فلسطين فرع سلفيت بسبب (كورونا)

التعليقات

الدنيا حكايات

مناضلو &#34;السبوبة&#34;.. وجثة الجندي بمئة ألف دولار

مناضلو "السبوبة".. وجثة الجندي بمئة ألف دولار

شؤون فلسطينية

الاحتلال يأخذ قياسات عدد من المنازل في سلفيت

الاحتلال يأخذ قياسات عدد من المنازل في سلفيت

عشرات المستوطنين يقتحمون الأقصى

عشرات المستوطنين يقتحمون الأقصى

الاحتلال يفتش منازل غرب الخليل

الاحتلال يفتش منازل غرب الخليل

إغلاق بنك فلسطين فرع سلفيت بسبب (كورونا)

إغلاق بنك فلسطين فرع سلفيت بسبب (كورونا)

وفاة شاب متأثرًا بإصابته جراء سقوطه من علو في خانيونس

وفاة شاب متأثرًا بإصابته جراء سقوطه من علو في خانيونس

لأول مرة.. مناورة عسكرية لفصائل المقاومة الفلسطينية اليوم في قطاع غزة

لأول مرة.. مناورة عسكرية لفصائل المقاومة الفلسطينية اليوم في قطاع غزة

أسعار الذهب في أسواق فلسطين اليوم الثلاثاء

أسعار الذهب في أسواق فلسطين اليوم الثلاثاء

تعرف على أسعار العملات مقابل الشيكل اليوم الثلاثاء

تعرف على أسعار العملات مقابل الشيكل اليوم الثلاثاء

منوعات

ماجد المهندس وبلقيس يشعلان ليلة رأس السنة في رأس الخيمة

ماجد المهندس وبلقيس يشعلان ليلة رأس السنة في رأس الخيمة

شاهد أسرار عمل (الحياة) الذي جمع الثلاثي الشبابي قريبا على MBC

شاهد أسرار عمل (الحياة) الذي جمع الثلاثي الشبابي قريبا على MBC

الحكم على جمال النجادة بالسجن مع الأشغال الشاقة.. لسبب فاضح

الحكم على جمال النجادة بالسجن مع الأشغال الشاقة.. لسبب فاضح

(ضحايا حلال) مسلسل سعودي يثير الجدل بجرأته الغير متوقعة

(ضحايا حلال) مسلسل سعودي يثير الجدل بجرأته الغير متوقعة

وفاء عامر تكشف حقيقة تدخلها بخلاف عمرو دياب وعشيقته دينا الشربيني

وفاء عامر تكشف حقيقة تدخلها بخلاف عمرو دياب وعشيقته دينا الشربيني

التنفس عبر اسطوانة اكسجين... تطورات حالة يسرا الخطيرة

التنفس عبر اسطوانة اكسجين... تطورات حالة يسرا الخطيرة

راندا البحيري تثير الجدل بتعليقها &#34;وش السعد عليّ&#34;

راندا البحيري تثير الجدل بتعليقها "وش السعد عليّ"

شاهد: خطيبة محمود شاهين السابقة ترد على علاقته بهنا شيحة بتعليق مؤثر

شاهد: خطيبة محمود شاهين السابقة ترد على علاقته بهنا شيحة بتعليق مؤثر

بعدما انفصلت عن زوجها.. رهف القنون تعود للظهور مجددا

بعدما انفصلت عن زوجها.. رهف القنون تعود للظهور مجددا

شاهد: هاني شاكر عن الغناء &#34;نغني للبصل أحسن&#34;

شاهد: هاني شاكر عن الغناء "نغني للبصل أحسن"

عربي

صحيفة إسرائيلية تُحدد موعد إعلان اتفاق التطبيع مع السعودية

صحيفة إسرائيلية تُحدد موعد إعلان اتفاق التطبيع مع السعودية

على دفعات.. الأردن ينتظر مليون جرعة من لقاح &#34;فايزر&#34;

على دفعات.. الأردن ينتظر مليون جرعة من لقاح "فايزر"

مطالبات أممية بـ&#34;الإفراج المبكر&#34; عن الناشطة السعودية لجين الهذلول

مطالبات أممية بـ"الإفراج المبكر" عن الناشطة السعودية لجين الهذلول

السعودية: إصابات فيروس (كورونا) اليومية تسجل انخفاضاً لافتاً

السعودية: إصابات فيروس (كورونا) اليومية تسجل انخفاضاً لافتاً