(يديعوت) تكشف أسباب "المناورة العسكرية" للمقاومة بغزة وعلاقة ترامب بذلك

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رام الله - دنيا الوطن

قالت صحيفة (يديعوت أحرنوت) الإسرائيلية: إن المناورات العسكرية واسعة النطاق، التي تنظمها حركة (حماس) ومعها الفصائل الفلسطينية في قطاع غزة، ستكون لها مدلولات ورسائل مهمة، وهدفها ردع إسرائيل.



وأضافت الصحيفة: أنه "تمت دعوة وسائل الإعلام لتوثيق إطلاق صواريخ بمدى يزيد عن 100 كلم نحو البحر، وستقوم الوحدات الخاصة "النخبة" بإجراء تمارين استعراضية".



وأكدت أنه فقًا للوضع في إسرائيل، يقدرون أن احتمالات تدهور هذه المناورة إلى حدث أمني مع إسرائيل منخفضة للغاية، ويُقال إن هذا مجرد تعبير عن حالة عدم اليقين في الفترة الانتقالية بين إدارة ترامب وإدارة بايدن.



وأشارت الصحيفة الإسرائيلية، إلى أن الإيرانيين، وحزب الله اللبناني، وحركتي حماس، والجهاد، كلهم ​​مقتنعون بأن إسرائيل والولايات المتحدة، تنويان استخدام أيام الرئيس الأمريكي دونالد ترامب الأخيرة لتصفية الحسابات، كما تسمع (حماس) تصريحات في "إسرائيل" عن استعدادها للمواجهة، وترى المناورات الكبرى التي نفذتها القيادة الجنوبية وفرقة غزة قبل أسابيع قليلة، والتي ركزت على احتلال قطاع غزة- وترد بذلك على ما يبدو بمناورة ردع.