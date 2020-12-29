لأول مرة.. مناورة عسكرية لفصائل المقاومة الفلسطينية اليوم في قطاع غزة

رام الله - دنيا الوطنتستعد الغرفة المشتركة لفصائل المقاومة الفلسطينية لإطلاق مناورة عسكرية مشتركة اليوم الثلاثاء في قطاع غزة تحت اسم "الركن الشديد".وتضم المناورة العسكرية وهي الأولى من نوعها كافة الأجنحة العسكرية للفصائل، والهدف منها هو الحفاظ على الجهوزية القتالية الدائمة لوحدات المقاومة وتدريب الأجنحة على العمل العسكري المشترك لصد أي عدوان إسرائيلي.وفي 23 كانون الأول/ ديسمبر الحالي، أعلنت الغرفة المشتركة لفصائل المقاومة الفلسطينية جهوزيتها لتنفيذ مناورات عسكرية مشتركة للمرة الأولى، تنشر تفاصيلها وتوقيتاتها وفق مقتضيات الميدان.وقالت إن ذلك يأتي "في إطار تعزيز التعاون والعمل المشترك بين فصائل المقاومة الفلسطينية، وتجسيداً لجهودها في رفع جهوزيتها القتالية بشكل دائم ومستمر، ونتاجاً لحجم الاستعدادات القتالية التي تقوم بها".