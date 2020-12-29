اقتحامات واسعة لأحياء نابلس ورام الله

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رام الله - دنيا الوطن

اقتحم جيش الاحتلال الإسرائيلي، فجر اليوم الثلاثاء، عدة أحياء في مدينة نابلس والبيرة ويعبد.



وأفاد شهود عيان، أن الاقتحامات في نابلس تركزت في شارعي كشيكة وفطاير وطلعة الطور، حيث تم اقتحام منزل فارغ من السكان في عمارة الأدهم.



كما جرى اقتحام بلدة بيت يعبد قضاء جنين، ودهم أحد المنازل.



وداهمت دوريات الاحتلال بلدة روجيب شرقي نابلس.



وهاجم مستوطنون ليلاً مركبات المواطنين، ورشقونها بالحجارة بين قريتي مادما وبورين جنوب نابلس.



وفي محافظة سلفيت، تم اعتقال محمد مرعي من قراوة بني حسان بعد اقتحام منزله.



وفي البيرة، جرى اعتقال عبد الله متولي من مدينة البيرة، بعد اقتحام منزله والاعتداء عليه بالضرب، علماً بأنه موظف في بنك القدس، وتم اعتقاله قبل أسبوع، واحتجازه لعدة ساعات، وأفرج عنه؛ ليعاد اعتقاله اليوم.