جنين: اندلاع مواجهات مع الاحتلال في يعبد

توضيحية

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رام الله - دنيا الوطن

اندلعت مواجهات بين شبان وقوات الاحتلال الإسرائيلي، الليلة، في بلدة يعبد، جنوب غرب جنين.



وأفادت مصادر محلية، بأن المواجهات اندلعت عقب اقتحام قوات الاحتلال للبلدة، وتفتيش عدة منازل في حارة البعاجوة واستجواب ساكنيها، وفق ما نقلت وكالة الأنباء الفلسطينية (وفا).