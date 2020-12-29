جيش الاحتلال: رصد إطلاق قذيفة صاروخية من القطاع دون أن تعبر لمناطق الغلاف

توضيحية

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رام الله - دنيا الوطن

دوت صفارات الإنذار فجر اليوم الثلاثاء، في محيط معبر كرم أبو سالم، أفصى جنوب شرق قطاع غزة.



ووفق المتحدث باسم جيش الاحتلال، فإنه ‏‎متابعة للتقارير عن تفعيل الإنذارات قبل قليل، فـ "الحديث عن رصد إطلاق قذيفة صاروخية من قطاع ‎غزة دون أن تعبر إلى مناطق الغلاف".