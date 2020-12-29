جيش الاحتلال: رصد إطلاق قذيفة صاروخية من القطاع دون أن تعبر لمناطق الغلاف
رام الله - دنيا الوطن
دوت صفارات الإنذار فجر اليوم الثلاثاء، في محيط معبر كرم أبو سالم، أفصى جنوب شرق قطاع غزة.
ووفق المتحدث باسم جيش الاحتلال، فإنه متابعة للتقارير عن تفعيل الإنذارات قبل قليل، فـ "الحديث عن رصد إطلاق قذيفة صاروخية من قطاع غزة دون أن تعبر إلى مناطق الغلاف".
دوت صفارات الإنذار فجر اليوم الثلاثاء، في محيط معبر كرم أبو سالم، أفصى جنوب شرق قطاع غزة.
ووفق المتحدث باسم جيش الاحتلال، فإنه متابعة للتقارير عن تفعيل الإنذارات قبل قليل، فـ "الحديث عن رصد إطلاق قذيفة صاروخية من قطاع غزة دون أن تعبر إلى مناطق الغلاف".
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