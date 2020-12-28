وفد مغربي يبدأ زيارة لإسرائيل لدفع اتفاق التطبيع قدماً





ووفق هيئة البث الإسرائيلية (مكان)، فإن المهمة الرئيسية للوفد هي دراسة الإمكانية لإعادة استخدام المبنى الذي كانت تتواجد فيه الممثلية الدبلوماسية للمملكة في تل أبيب حتى عام 2000، علما بأن الحكومة المغربية لا تزال تمتلكه.





وأجرى اليوم وزير الاقتصاد والصناعة، عمير بيرتس، مباحثات عن بُعد، مع والوزير المغربي، مولاي حفيظ العَلَمي، حول آفاق التعاون الصناعي بين الجانبين.





ودار الحديث عن قطاعات النسيج، والأغذية، والبحث التطبيقي في الصناعة، والتكنولوجيات الخضراء، وصناعة الطاقات المتجددة.



ومن المتوقع أن يبدأ في الشهر المقبل تسيير الرحلات الجوية المباشرة بين إسرائيل والمغرب.





رام الله - دنيا الوطنبدأ وفد مغربي اليوم الاثنين، زيارة لإسرائيل من أجل دفع تطبيع العلاقات بين الجانبين إلى الأمام.