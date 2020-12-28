عاجل

  • صفارات الإنذار تدوي في غلاف كرم أبو سالم

دولي

وفد مغربي يبدأ زيارة لإسرائيل لدفع اتفاق التطبيع قدماً

وفد مغربي يبدأ زيارة لإسرائيل لدفع اتفاق التطبيع قدماً
وفد إسرائيلي وأمريكي في المغرب
رام الله - دنيا الوطن
بدأ وفد مغربي اليوم الاثنين، زيارة لإسرائيل من أجل دفع تطبيع العلاقات بين الجانبين إلى الأمام. 

ووفق هيئة البث الإسرائيلية (مكان)، فإن المهمة الرئيسية للوفد هي دراسة الإمكانية لإعادة استخدام المبنى الذي كانت تتواجد فيه الممثلية الدبلوماسية للمملكة في تل أبيب حتى عام 2000، علما بأن الحكومة المغربية لا تزال تمتلكه.

وأجرى اليوم وزير الاقتصاد والصناعة، عمير بيرتس، مباحثات عن بُعد، مع والوزير المغربي، مولاي حفيظ العَلَمي، حول آفاق التعاون الصناعي بين الجانبين. 

ودار الحديث عن قطاعات النسيج، والأغذية، والبحث التطبيقي في الصناعة، والتكنولوجيات الخضراء، وصناعة الطاقات المتجددة.

ومن المتوقع أن يبدأ في الشهر المقبل تسيير الرحلات الجوية المباشرة بين إسرائيل والمغرب.

أخبار ذات صلة

تركيا: تسجيل 257 وفاة بفيروس (كورونا) خلال 24 ساعة الماضية

تركيا: تسجيل 257 وفاة بفيروس (كورونا) خلال 24 ساعة الماضية

&#34;الصحة العالمية&#34;: ظهور سلالات جديدة من فيروس (كورونا) سيستمر

"الصحة العالمية": ظهور سلالات جديدة من فيروس (كورونا) سيستمر

إسرائيل: 350 ألف شخص يتلقون الجرعة الأولى من اللقاح ضد (كورونا)

إسرائيل: 350 ألف شخص يتلقون الجرعة الأولى من اللقاح ضد (كورونا)

ارتفاع ملحوظ بعدد وفيات فيروس (كورونا) في إيطاليا

ارتفاع ملحوظ بعدد وفيات فيروس (كورونا) في إيطاليا

بريطانيا: تسجيل ارتفاع بعدد إصابات ووفيات فيروس (كورونا)

بريطانيا: تسجيل ارتفاع بعدد إصابات ووفيات فيروس (كورونا)

إسرائيل: ازدياد الصورة الوبائية سوءاً وتسجيل قرابة 3500 إصابة جديدة

إسرائيل: ازدياد الصورة الوبائية سوءاً وتسجيل قرابة 3500 إصابة جديدة

كوريا الجنوبية ترصد فيروساً شديد العدوى

كوريا الجنوبية ترصد فيروساً شديد العدوى

دولة أفريقية تتخطى حاجز المليون إصابة بفيروس (كورونا)

دولة أفريقية تتخطى حاجز المليون إصابة بفيروس (كورونا)

التعليقات

الدنيا حكايات

مناضلو &#34;السبوبة&#34;.. وجثة الجندي بمئة ألف دولار

مناضلو "السبوبة".. وجثة الجندي بمئة ألف دولار

شؤون فلسطينية

طوباس: تسجيل تسع إصابات جديدة بفيروس (كورونا) في المحافظة

طوباس: تسجيل تسع إصابات جديدة بفيروس (كورونا) في المحافظة

قلقيلية: تسجيل 23 إصابة جديدة بفيروس (كورونا) من المخالطين

قلقيلية: تسجيل 23 إصابة جديدة بفيروس (كورونا) من المخالطين

فتح: نرحب ببيان الكنائس الأميركية الداعي لإنهاء الاحتلال الإسرائيلي

فتح: نرحب ببيان الكنائس الأميركية الداعي لإنهاء الاحتلال الإسرائيلي

غزة: مطالبات لـ (أونروا) بالتراجع عن تقليص المساعدات الغذائية للأسر الفقيرة

غزة: مطالبات لـ (أونروا) بالتراجع عن تقليص المساعدات الغذائية للأسر الفقيرة

الفريق الأهلي يطالب الحكومة بتوضيح معايير وإجراءات التعويض للعمال

الفريق الأهلي يطالب الحكومة بتوضيح معايير وإجراءات التعويض للعمال

مستوطنون يهاجمون مركبات المواطنين بالحجارة قرب نابلس

مستوطنون يهاجمون مركبات المواطنين بالحجارة قرب نابلس

الأحمد يُشدد على ضرورة التصدي لعصابات المستوطنين بكل الوسائل المتاحة

الأحمد يُشدد على ضرورة التصدي لعصابات المستوطنين بكل الوسائل المتاحة

شاهر سعد: 47 وفاة و7000 إصابة بصفوف العمال داخل أراضي 48 في 2020

شاهر سعد: 47 وفاة و7000 إصابة بصفوف العمال داخل أراضي 48 في 2020

منوعات

راندا البحيري تثير الجدل بتعليقها &#34;وش السعد عليّ&#34;

راندا البحيري تثير الجدل بتعليقها "وش السعد عليّ"

شاهد: خطيبة محمود شاهين السابقة ترد على علاقته بهنا شيحة بتعليق مؤثر

شاهد: خطيبة محمود شاهين السابقة ترد على علاقته بهنا شيحة بتعليق مؤثر

بعدما انفصلت عن زوجها.. رهف القنون تعود للظهور مجددا

بعدما انفصلت عن زوجها.. رهف القنون تعود للظهور مجددا

شاهد: هاني شاكر عن الغناء &#34;نغني للبصل أحسن&#34;

شاهد: هاني شاكر عن الغناء "نغني للبصل أحسن"

الطبيب النفسي لأصالة &#34;قصتها مع طليقها بها تفاصيل لم تخرج للعلن&#34;

الطبيب النفسي لأصالة "قصتها مع طليقها بها تفاصيل لم تخرج للعلن"

أشرف زكي يُلمح بإيقاف رانيا يوسف بعد تصريحاتها الجريئة

أشرف زكي يُلمح بإيقاف رانيا يوسف بعد تصريحاتها الجريئة

شاهد: الدكتورة خلود تكشف كيف أخفت كدمات عمليات التجميل

شاهد: الدكتورة خلود تكشف كيف أخفت كدمات عمليات التجميل

محمود شاهين لهنا شيحة&#34; أتمنى ألا تنتهي سعادتنا أبدًا&#34;

محمود شاهين لهنا شيحة" أتمنى ألا تنتهي سعادتنا أبدًا"

بعد الأزمة المثارة بينهم.. هل يعود عمرو دياب لدينا الشريني ؟

بعد الأزمة المثارة بينهم.. هل يعود عمرو دياب لدينا الشريني ؟

أيتن عامر توضح سبب هجومها على عفاف شعيب

أيتن عامر توضح سبب هجومها على عفاف شعيب

عربي

على دفعات.. الأردن ينتظر مليون جرعة من لقاح &#34;فايزر&#34;

على دفعات.. الأردن ينتظر مليون جرعة من لقاح "فايزر"

مطالبات أممية بـ&#34;الإفراج المبكر&#34; عن الناشطة السعودية لجين الهذلول

مطالبات أممية بـ"الإفراج المبكر" عن الناشطة السعودية لجين الهذلول

السعودية: إصابات فيروس (كورونا) اليومية تسجل انخفاضاً لافتاً

السعودية: إصابات فيروس (كورونا) اليومية تسجل انخفاضاً لافتاً

الأردن: تسجيل انخفاض بعدد إصابات ووفيات فيروس (كورونا)

الأردن: تسجيل انخفاض بعدد إصابات ووفيات فيروس (كورونا)