شؤون فلسطينية

طوباس: تسجيل تسع إصابات جديدة بفيروس (كورونا) في المحافظة

طوباس: تسجيل تسع إصابات جديدة بفيروس (كورونا) في المحافظة
توضيحية
رام الله - دنيا الوطن
سجلت محافظة طوباس والأغوار الشمالية، مساء اليوم الاثنين، تسجيل تسع إصابات جديدة بفيروس (كورونا) في المحافظة.

والإصابات موزعة وفق تصريح نشرته صفحة المحافظة على (فيسبوك)، في طوباس بواقع ثلاث إصابات، و"عقابا" بواقع أربع إصابات وإصابة واحدة في كل من مخيم الفارعة وواد الفارعة.

كما تم تسجيل 12 حالة تعافٍ جديدة في المحافظة مساء اليوم.

أخبار ذات صلة

قلقيلية: تسجيل 23 إصابة جديدة بفيروس (كورونا) من المخالطين

قلقيلية: تسجيل 23 إصابة جديدة بفيروس (كورونا) من المخالطين

فتح: نرحب ببيان الكنائس الأميركية الداعي لإنهاء الاحتلال الإسرائيلي

فتح: نرحب ببيان الكنائس الأميركية الداعي لإنهاء الاحتلال الإسرائيلي

غزة: مطالبات لـ (أونروا) بالتراجع عن تقليص المساعدات الغذائية للأسر الفقيرة

غزة: مطالبات لـ (أونروا) بالتراجع عن تقليص المساعدات الغذائية للأسر الفقيرة

الفريق الأهلي يطالب الحكومة بتوضيح معايير وإجراءات التعويض للعمال

الفريق الأهلي يطالب الحكومة بتوضيح معايير وإجراءات التعويض للعمال

مستوطنون يهاجمون مركبات المواطنين بالحجارة قرب نابلس

مستوطنون يهاجمون مركبات المواطنين بالحجارة قرب نابلس

الأحمد يُشدد على ضرورة التصدي لعصابات المستوطنين بكل الوسائل المتاحة

الأحمد يُشدد على ضرورة التصدي لعصابات المستوطنين بكل الوسائل المتاحة

مستشار بـ &#34;الصحة&#34; بغزة: نحن بمنتصف عين العاصفة ونسير باتجاه مناعة القطيع

مستشار بـ "الصحة" بغزة: نحن بمنتصف عين العاصفة ونسير باتجاه مناعة القطيع

شاهر سعد: 47 وفاة و7000 إصابة بصفوف العمال داخل أراضي 48 في 2020

شاهر سعد: 47 وفاة و7000 إصابة بصفوف العمال داخل أراضي 48 في 2020

التعليقات

الدنيا حكايات

مناضلو &#34;السبوبة&#34;.. وجثة الجندي بمئة ألف دولار

مناضلو "السبوبة".. وجثة الجندي بمئة ألف دولار

شؤون فلسطينية

طوباس: تسجيل تسع إصابات جديدة بفيروس (كورونا) في المحافظة

طوباس: تسجيل تسع إصابات جديدة بفيروس (كورونا) في المحافظة

قلقيلية: تسجيل 23 إصابة جديدة بفيروس (كورونا) من المخالطين

قلقيلية: تسجيل 23 إصابة جديدة بفيروس (كورونا) من المخالطين

فتح: نرحب ببيان الكنائس الأميركية الداعي لإنهاء الاحتلال الإسرائيلي

فتح: نرحب ببيان الكنائس الأميركية الداعي لإنهاء الاحتلال الإسرائيلي

غزة: مطالبات لـ (أونروا) بالتراجع عن تقليص المساعدات الغذائية للأسر الفقيرة

غزة: مطالبات لـ (أونروا) بالتراجع عن تقليص المساعدات الغذائية للأسر الفقيرة

الفريق الأهلي يطالب الحكومة بتوضيح معايير وإجراءات التعويض للعمال

الفريق الأهلي يطالب الحكومة بتوضيح معايير وإجراءات التعويض للعمال

مستوطنون يهاجمون مركبات المواطنين بالحجارة قرب نابلس

مستوطنون يهاجمون مركبات المواطنين بالحجارة قرب نابلس

الأحمد يُشدد على ضرورة التصدي لعصابات المستوطنين بكل الوسائل المتاحة

الأحمد يُشدد على ضرورة التصدي لعصابات المستوطنين بكل الوسائل المتاحة

شاهر سعد: 47 وفاة و7000 إصابة بصفوف العمال داخل أراضي 48 في 2020

شاهر سعد: 47 وفاة و7000 إصابة بصفوف العمال داخل أراضي 48 في 2020

منوعات

راندا البحيري تثير الجدل بتعليقها &#34;وش السعد عليّ&#34;

راندا البحيري تثير الجدل بتعليقها "وش السعد عليّ"

شاهد: خطيبة محمود شاهين السابقة ترد على علاقته بهنا شيحة بتعليق مؤثر

شاهد: خطيبة محمود شاهين السابقة ترد على علاقته بهنا شيحة بتعليق مؤثر

بعدما انفصلت عن زوجها.. رهف القنون تعود للظهور مجددا

بعدما انفصلت عن زوجها.. رهف القنون تعود للظهور مجددا

شاهد: هاني شاكر عن الغناء &#34;نغني للبصل أحسن&#34;

شاهد: هاني شاكر عن الغناء "نغني للبصل أحسن"

الطبيب النفسي لأصالة &#34;قصتها مع طليقها بها تفاصيل لم تخرج للعلن&#34;

الطبيب النفسي لأصالة "قصتها مع طليقها بها تفاصيل لم تخرج للعلن"

أشرف زكي يُلمح بإيقاف رانيا يوسف بعد تصريحاتها الجريئة

أشرف زكي يُلمح بإيقاف رانيا يوسف بعد تصريحاتها الجريئة

شاهد: الدكتورة خلود تكشف كيف أخفت كدمات عمليات التجميل

شاهد: الدكتورة خلود تكشف كيف أخفت كدمات عمليات التجميل

محمود شاهين لهنا شيحة&#34; أتمنى ألا تنتهي سعادتنا أبدًا&#34;

محمود شاهين لهنا شيحة" أتمنى ألا تنتهي سعادتنا أبدًا"

بعد الأزمة المثارة بينهم.. هل يعود عمرو دياب لدينا الشريني ؟

بعد الأزمة المثارة بينهم.. هل يعود عمرو دياب لدينا الشريني ؟

أيتن عامر توضح سبب هجومها على عفاف شعيب

أيتن عامر توضح سبب هجومها على عفاف شعيب

عربي

على دفعات.. الأردن ينتظر مليون جرعة من لقاح &#34;فايزر&#34;

على دفعات.. الأردن ينتظر مليون جرعة من لقاح "فايزر"

مطالبات أممية بـ&#34;الإفراج المبكر&#34; عن الناشطة السعودية لجين الهذلول

مطالبات أممية بـ"الإفراج المبكر" عن الناشطة السعودية لجين الهذلول

السعودية: إصابات فيروس (كورونا) اليومية تسجل انخفاضاً لافتاً

السعودية: إصابات فيروس (كورونا) اليومية تسجل انخفاضاً لافتاً

الأردن: تسجيل انخفاض بعدد إصابات ووفيات فيروس (كورونا)

الأردن: تسجيل انخفاض بعدد إصابات ووفيات فيروس (كورونا)