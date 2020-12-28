طوباس: تسجيل تسع إصابات جديدة بفيروس (كورونا) في المحافظة
رام الله - دنيا الوطن
سجلت محافظة طوباس والأغوار الشمالية، مساء اليوم الاثنين، تسجيل تسع إصابات جديدة بفيروس (كورونا) في المحافظة.
سجلت محافظة طوباس والأغوار الشمالية، مساء اليوم الاثنين، تسجيل تسع إصابات جديدة بفيروس (كورونا) في المحافظة.
والإصابات موزعة وفق تصريح نشرته صفحة المحافظة على (فيسبوك)، في طوباس بواقع ثلاث إصابات، و"عقابا" بواقع أربع إصابات وإصابة واحدة في كل من مخيم الفارعة وواد الفارعة.
كما تم تسجيل 12 حالة تعافٍ جديدة في المحافظة مساء اليوم.
كما تم تسجيل 12 حالة تعافٍ جديدة في المحافظة مساء اليوم.
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