قلقيلية: تسجيل 23 إصابة جديدة بفيروس (كورونا) من المخالطين





ووفق تصريح نشرته صفحة المحافظة على (فيسبوك)، فإن أكبر عدد من الإصابات، كان في مدينة قلقيلية، وكفر قدوم بواقع خمس إصابات.



كما تم تسجيل تعافي 47 حالة كانت مصابة بالفيروس، فيما وصل مجموع الإصابات النشطة حتى هذا اليوم 317 إصابة نشطة.





رام الله - دنيا الوطنقالت محافظة قلقيلية، اليوم الاثنين، إن عدد الإصابات بفيروس (كورونا) بلع لهذا اليوم، 23 إصابة من المخالطين.