شؤون فلسطينية

"الجهاد" تنعى والد القيادي في الحركة خضر عدنان

رام الله - دنيا الوطن
أصدرت حركة الجهاد الإسلامي في فلسطين، اليوم الاثنين، بياناً نعت فيه والد القيادي في الحركة، خضر عدنان الذي توفي اليوم متأثراً بإصابته بفيروس (كورونا) المستجد.

وفيما يلي نص البيان الذي وصل "دنيا الوطن" نسخة عنه:

بقلوب مؤمنة بقضاء الله وقدره، تلقينا نبأ وفاة الوالد والمربي ، الشيخ المجاهد عدنان محمد عبدالله موسى (أبو محمد) والد الشيخ القيادي خضر عدنان، وأحد وجهاء بلدة عرابة ومحافظة جنين، متأثرا بإصابته بفيروس كورونا ، بعد حياة حافلة بالعطاء،ملأ سطورها بأطيب سيرة، وأحسن أثر.

لقد عاش الفقيد حياته مؤمناً بربه مجاهداً داعياً، ويشهد له كل من عايشه وعاشره، بدماثة خلقه، وسعيه الدائم في معاونة الناس ومساندة الضعفاء، والسعي في إصلاح ذات البين، إلى جانب دوره الكبير في الدفاع عن أرض فلسطين، ومساندة الأسرى في سجون الاحتلال، وتشهد له بذلك فعاليات التضامن والإسناد التي كان يتقدمها.

إن مآثر ومناقب الفقيد لهي أكثر من أن نحصيها، فهو الوالد الصبور الذي عانى الكثير في سبيل الحق، وتحمل الصعاب، وقاسى مرارة أسر ابنه الشيخ خضر وتغييبه خلف الزنازين، وتشبث بصبره راضياً محتسباً وهو يرى فلذة كبده على أسرة عيادات السجون يحارب السجان بأمعائه الخاوية طلبا لحريته.

وإننا إذ ننعى الشيخ عدنان موسى، لنؤكد أن الضفة المحتلة ، قد فقدت علماً شامخاً ونموذجا في الصبر ومقارعة العدو، وقامةً من قامات الدعوة والسعي في نشر الخير بين الناس.

ونتقدم بأسمى معاني العزاء والمواساة إلى الأخ المجاهد خضر عدنان، ولعائلة وأبناء وبنات الفقيد وجيرانه وأحبابه، وندعو لهم بأن ينزل الله على قلوبهم الصبر والسلوان وحسن العزاء

ولا نقول إلا ما يرضي ربنا، إنّا لله وإنّا إليه راجعون..

رحم الله الشيخ عدنان موسى وأسكنه فسيح جناته، مع النبيين والصديقين والشهداء والصالحين وحسن أولئك رفيقا.

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