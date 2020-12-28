شؤون فلسطينية

غزة: مطالبات لـ (أونروا) بالتراجع عن تقليص المساعدات الغذائية للأسر الفقيرة

غزة: مطالبات لـ (أونروا) بالتراجع عن تقليص المساعدات الغذائية للأسر الفقيرة
رام الله - دنيا الوطن
نظمت اللجنة الشعبية للاجئين، التابعة لحركة (حماس)  في مخيم البريج، وقفة جماهيرية بالتعاون مع الفصائل والمخاتير والوجهاء،
أمام مقر وكالة الغوث بالبريج (السنتيشن) وذلك بسبب محاولات تقليص (أونروا) للمساعدات الغذائية "الكابونة" عن الأسر الفقيرة، وتوحيد صرف السلة الغذائية لعائلات اللاجئين الفلسطينيين دون تمييز.

وأفاد رئيس اللجنة الشعبية للاجئين في مخيم البريج، مخلص عقل، خلال كلمة ألقاها على المشاركين في الوقفة الجماهيرية، أن تقليص المساعدة الغذائية للعائلات الأكثر فقراً، ينطوي على حرمان عشرات آلاف الأسر الفقيرة من السلة الغذائية من ذوي الدخل المحدود، مشيراً أن هذا الإجراء يترتب عليه الاستغناء
عن 120 موظفاً تقريباً ممن يعملون في البحث الاجتماعي ومكاتب الخدمات، وحرمان أكثر من 300 ألف لاجئ من السلة الغذائية

وطالب عقل وكالة (أونروا) أن تقف عند مسؤولياتها، وتأخذ دورها المنوط بها كاملاً والعمل على توفير كل مستلزمات الوقاية والعلاج لكافة اللاجئين الفلسطينيين في المخيمات في ظل التداعيات الكارثية المترتبة على جائحة (كورونا)، وتأثيراتها الخطيرة على الخدمات المقدمة للاجئين، وهو أمر يمس الحياة
الإنسانية والمعيشية لسكان مخيمات اللاجئين.

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