تركيا: تسجيل 257 وفاة بفيروس (كورونا) خلال 24 ساعة الماضية





يأتي ذلك بعدما أعلنت وزارة الصحة في البلاد، تسجيل 257 وفاة بالفيروس خلال 24 ساعة الماضية، ليبلغ العدد الإجمالي للوفيات في البلاد منذ بدء الجائحة 20135 وفاة.



كما تم تسجيل 15197 إصابة جديدة بالفيروس، مما يرفع مجمل الإصابات منذ ظهور الجائحة إلى مليونين و162775 حالة.



رام الله - دنيا الوطنواصلت تركيا اليوم الاثنين، تسجيل أرقام مرتفعة بعدد إصابات ووفيات فيروس (كورونا) المستجد، (كوفيد-19).