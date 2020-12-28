مستوطنون يهاجمون مركبات المواطنين بالحجارة قرب نابلس

أرشيفية

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رام الله - دنيا الوطن

هاجم مستوطنون، مساء اليوم الاثنين، مركبات المواطنين بالحجارة، قرب نابلس.



ووفق وكالة الأنباء الفلسطينية (وفا)، فإن عدداً من المستوطنين هاجموا مركبات المواطنين بالحجارة قرب الدوار المؤدي إلى شارع نابلس قلقيلية، على أطراف بلدة حوارة، جنوب المحافظة، دون أن يبلغ عن إصابات.



وعلى الطريق الواصل بين جنين ونابلس، أشعل مستوطنون الإطارات قرب مدخل مستوطنة (حومش) المخلاة، وهاجموا مركبات المواطنين بالحجارة، ما تسبب بأضرار في عدد منها.