الأحمد يُشدد على ضرورة التصدي لعصابات المستوطنين بكل الوسائل المتاحة

مستوطنون - أرشيف

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رام الله - دنيا الوطن

أكد عضو اللجنتين التنفيذية لمنظمة التحرير، والمركزية لحركة فتح، عزام الأحمد، ضرورة التصدي لعصابات المستوطنين بكل الوسائل المتاحة، مشيراً إلى أن هناك جماعات صهيونية منذ سبعينات القرن الماضي، تخطط وتختار الوقت المناسب لها، كالظروف السياسية، والتمويل المالي؛ لتنفيذ مخططاتها، وفرض الوقائع والحقائق على الأرض.



وقال الأحمد، في حديث لإذاعة (صوت فلسطين) الرسمية، مساء اليوم الاثنين، إن جميع الإدارات الأميركية السابقة، ارتكبت أخطاءً فادحة، أقبحها إدارة ترامب التي حاولت شرعنة الاستيطان وعملية الضم، مؤكداً أن أحداً لن يستطيع أن يعطي شرعية للاستيطان، ما دام شعبنا يقاوم بكل الوسائل المتاحة.



وقال: "إن إعلانات جيش الاحتلال عن نية عصابات "فتية التلال" القيام بعمليات إرهابية مضحك للغاية، خاصة وأننا نشاهد جيش الاحتلال وشرطته، يوفرون لهم الحماية والظروف للقيام بتلك العمليات الإرهابية، مثلما حدث مع عائلة دوابشة".



وأضاف: "لن نيأس ولن نحبط، وسنبقى صامدين ومتحدين في وجه عصابات المستوطنين"، مشيداً بالمكرمة الرئاسية التي قدمها الرئيس محمود عباس لأهالي كفر قدوم، بالأمس، معتبراً ذلك تشجيعاً والتحاماً بين القيادة وأبناء شعبنا، "خاصة وأن قرارات الشرعية والقانون الدوليين لا تستطيع الوقوف معنا".



وقال الأحمد: "إننا في مرحلة حرجة، خاصة في ظل المتغيرات السياسية في العالم، وانتخاب جو بايدن للرئاسة الأميركية"، مؤكداً "ضرورة أن نستعد للتحديات، لنبني عليها العناصر الإيجابية لاستعادة زمام المبادرة لإنهاء الاحتلال، وهو ما سنناقشه بشكل موسع في اجتماع المركزية خلال الأيام القليلة المقبلة".