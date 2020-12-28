جنين: ارتفاع عدد عدد حالات الوفاة بفيروس (كورونا) بالمحافظة إلى 117





وفي تحديث الحالة الوبائية خلال الساعات الـ 24 الماضية فقد سجلت 74 إصابة جديدة بالفيروس مقابل 84 حالة شفاء.





وبذلك ينخفض عدد الحالات النشطة في المحافظة إلى 1051، وفق ما نشرت صفحة المحافظة على (فيسبوك).

رام الله - دنيا الوطنأعلن محافظ جنين، اللواء أكرم الرجوب اليوم الاثنين، ارتفاع عدد عدد حالات الوفاة بفيروس (كورونا) في المحافظة إلى 117 منذ بدء الجائحة.