"الخارجية": حالة وفاة و30 إصابة جديدة بفيروس (كورونا) بصفوف الجاليات الفلسطينية بالعالم





وبذلك يرتفع عدد الوفيات في صفوف الجاليات الفلسطينية بالخارج، إلى 341، فيما وصل عدد الاصابات إلى 8849، وفق تقرير وصل "دنيا الوطن" نسخة عنه.



وأفادت سفارة دولة فلسطين لدى الجمهورية التركية، بتسجيل حالة وفاة جديدة بفيروس (كورونا) للمواطنة نادية الحميدي (60 عاما) لترتفع حالات الوفاة الى 14، فيما سجلت تسع إصابات سابقة.



كما أفادت سفارة دولة فلسطين لدى المملكة المتحدة، بتسجيل 3 إصابات جديدة بفيروس (كورونا) في صفوف الجالية.



وأشار فريق العمل المختص بمتابعة اوضاع الجالية في الولايات المتحدة، إلى تسجيل 27 إصابة جديدة بالفيروس في صفوف الجالية في كل من نيوجرسي، ميتشيغن واوهايو ليرتفع عدد الإصابات إلى 5913 اصابة.





رام الله - دنيا الوطنأعلنت وزارة الخارجية والمغتربين، مساء اليوم الاثنين، تسجيل حالة وفاة و30 إصابة جديدة بفيروس (كورونا) بصفوف جالياتنا الفلسطينية في مختلف دول العالم.