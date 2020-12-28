الخليل: تعليق الدوام في مديرية المواصلات بسبب (كورونا)

توضيحية

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رام الله - دنيا الوطن

قرر محافظ الخليل، جبرين البكري، مساء اليوم الاثنين، تعليق الدوام في مديرية مواصلات الخليل، يوم غد الثلاثاء 24 ساعة، بسبب ظهور إصابات بفيروس (كورونا).



وجاء تعليق الدوام في المديرية، بناءً على توصية الطب الوقائي، لإفساح المجال أمام طواقمه لاستكمال إجراءاته.