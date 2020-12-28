صحيفة إسرائيلية تُحدد موعد إعلان اتفاق التطبيع مع السعودية





ونقلت صحيفة (معاريف) تصريحات لمسؤولين كبار في إسرائيل لصحيفة (جيروزالم بوست): بأن "التقديرات بأن السعودية، ستعلن التطبيع بحلول نهاية عام 2021".





وكانت كل من: دولة الإمارات العربية المتحدة، ومملكة البحرين، والسودان، والمغرب، قد أعلنت تطبيع العلاقات مع إسرائيل، وذلك برعاية أمريكية.

رام الله - دنيا الوطنحددت صحيفة إسرائيلية، مساء اليوم الاثنين، موعداً لإعلان التطبيع بين تل أبيب، والمملكة العربية السعودية، على غرار عدة دول عربية.