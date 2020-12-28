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عربي

صحيفة إسرائيلية تُحدد موعد إعلان اتفاق التطبيع مع السعودية

صحيفة إسرائيلية تُحدد موعد إعلان اتفاق التطبيع مع السعودية
اتفاق بين الإمارات وإسرائيل والبحرين - ارشيف
رام الله - دنيا الوطن
حددت صحيفة إسرائيلية، مساء اليوم الاثنين، موعداً لإعلان التطبيع بين تل أبيب، والمملكة العربية السعودية، على غرار عدة دول عربية.

ونقلت صحيفة (معاريف) تصريحات لمسؤولين كبار في إسرائيل لصحيفة (جيروزالم بوست): بأن "التقديرات بأن السعودية، ستعلن التطبيع بحلول نهاية عام 2021".

وكانت كل من: دولة الإمارات العربية المتحدة، ومملكة البحرين، والسودان، والمغرب، قد أعلنت تطبيع العلاقات مع إسرائيل، وذلك برعاية أمريكية.

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