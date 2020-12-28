فلسطين تشارك في اجتماع المجموعة العربية (بالإيسيسكو) حول ميثاق اللجان الوطنية

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رام الله - دنيا الوطن

عقدت منظمة العالم الإسلامي للتربية والثقافة والعلوم "الإيسيسكو"، مساء اليوم الاثنين، لقاءً افتراضياً بين اللجان الوطنية العربية في الدول الأعضاء، والأمانة العامة للجان الوطنية والمؤتمرات، وذلك في إطار التشاور مع اللجان الوطنية بشأن مشروع ميثاق اللجان الوطنية للإيسيسكو.



وشاركت اللجنة الوطنية الفلسطينية للتربية والثقافة والعلوم في اللقاء ممثلةً بأمينها العام د.دوّاس دوّاس، وفادي أبو بكر مدير دائرة الإيسيسكو والملفات المتخصصة، ومصطفى عامر المستشار القانوني للجنة.



وفي مداخلته ثمّن د. دوّاس جهود منظمة "الإيسيسكو" المتواصلة في أن تكون منارة إشعاع دولي في مجالات التربية والثقافة والعلوم، معتبراً إطلاق مشروع ميثاق اللجان الوطنية، وإشراكهم في عملية مراجعته وإغناء مواده تجسيداً للمقاربة التشاركية التي أرستها المنظمة مع الدول الأعضاء، وتعزيزاً لتوجهاتها الراهنة

والمستقبلية في مجالات التربية والعلوم والثقافة.



وأكد دوّاس على أهمية الميثاق في إطار الحرص على تعزيز العلاقة وتأسيسها على أسس صحيحة بين الإيسيسكو واللجان الوطنية كجهة اتصال رسمية مع الدول الأعضاء.



وعرض تقرير اللجنة الفلسطينية وملاحظاتها حول مشروع ميثاق اللجان الوطنية للإيسيسكو، مبدياً استعداد اللجنة الكامل بتقديم كل يلزم من مشورات وتفاعلات وممارسات إيجابية من شأنها دعم جهود "الإيسيسكو" في تجديد الرؤى والاختيارات وترجمة تطلعات الشعوب الإسلامية في مجالات التربية والثقافة

والعلوم والاتصال.