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على دفعات.. الأردن ينتظر مليون جرعة من لقاح "فايزر"

على دفعات.. الأردن ينتظر مليون جرعة من لقاح "فايزر"
توضيحية
رام الله - دنيا الوطن
أعلنت وزارة الصحة الأردنية، أن مليون جرعة من لقاح (كورونا) ستصل المملكة على دفعات من شركة "فايزر" الأمريكية، مشيرة إلى أن الدفعة الأولى ستصل نهاية شهر كانون الثاني/يناير أو مطلع شباط/فبراير المقبل.

وقال وزير الصحة الأردني، نذير عبيدات، خلال اجتماع لجنة الصحة والبيئة والسكان في مجلس الأعيان، للوقوف على آخر تطورات الوضع الوبائي بالمملكة إن الأردن استورد 235 ألف جرعة العام الحالي، وزع منها 180 ألف جرعة، و47 ألف جرعة سيجري تسليمها للقطاع الخاص.

وأضاف عبيدات: أنه جرى تسليم القطاع الخاص سابقا 20 ألف جرعة، والمجموع النهائي يقترب من 300 ألف جرعة، مطالبا الشركات العالمية بتوفير مطاعيم زيادة، وفق ما نقل موقع (روسيا اليوم).

ولفت الوزير إلى أنه سيجري توفير مطاعيم لأكثر من 205%، أي ما يكفي مليونين و200 ألف مواطن، وأن التأمينات العامة الحكومية تغطي مرضى فيروس (كورونا)، مؤكدًا توفير الثلاجات في محافظات المملكة كافة لحفظ المطاعيم بدرجة حرارة 80 تحت الصفر.

وأوضح عبيدات، أن الوزارة ستضع الثلاجات في 20 مركزا صحيا معتمدا للتطعيم في محافظات المملكة، وأن العمل جار لتوفير المزيد من الثلاجات بحيث تكون جميع المراكز الصحية في المملكة مزودة بهذه الثلاجات خلال أسابيع.

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