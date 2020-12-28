"النيابة العامة" بغزة تُطلِق سلسلة لقاءات الكترونية تعريفية بخدمات المحامي الالكترونية

رام الله - دنيا الوطنعقدت النيابة العامة، بغزة اللقاء الأول ضمن سلسلة اللقاءات الإلكترونية، التي أطلقتها للتعريف بخدمة المحامي الإلكترونية المُتاحة في موقع النيابة العامة الإلكتروني، وذلك بمشاركة فاعلة من المحامين باعتبارهم شركاء العدالة، والتزاماً بتطبيقات إجراءات السلامة والوقاية المُتخذة في ظل جائحة (كورونا).وأكد رئيس وحدة المظالم بديوان النائب العام المستشار/هيثم مهنا، خلال مناقشته للمحامين إلكترونياً، أن اللقاءات تهدف لتعزيز استخدام الخدمات الإلكترونية والاستفادة منها، وتخفيف الازدحام والمراجعات أمام سرايا النيابات، وتوفير بيئة اتصال إلكترونية تُجيب عن كافة استفساراتهم وسرعة إنجاز معاملاتهم، كَوْنالخدمة الإلكترونية تُتيح الرد على كافة المظالم بكافة درجاتها وفق نظام الباب المفتوح وتدقيق المظالم، ويتابع موظفي أقسام المتابعة يومياً الرد على الطلبات والشكاوى إلكترونياً، وتتيح الخدمة إمكانية تسديد رسوم بعض المعاملات عن طريقمنظومة الدفع الإلكتروني الحكومية.وأضاف المستشار/مهنا، أن الخدمة الإلكترونية تُحقق المزيد من قيم النزاهة والشفافية والجودة لمتلقي الخدمات العدلية، وتُكرّس أواصر الثقة بين النيابة العامة والمواطن ووكيله، ضمن سياساتها الرامية إلى الارتقاء بمستوى خدماتها المقدمة لمختلف المتعاملين، واستمرارية عطائها في التحول الإلكتروني.وقدّمت م.رابحة القهوجي مدير دائرة الحاسوب بالنيابة العامة، شرحاً تفصيلياً لخدمات المحامي الإلكترونية وآلية استخدامها، وأجابت عن كافة استفسارات المحامين، مؤكدةً وجود شرح تفصيلي للخدمة عبر موقع النيابة العامة الإلكتروني؛ بهدف تعزيز استخدامها، ومواصلة تحسين جودة الخدمات الإلكترونية المقدمة،وتوفير الوقت والجهد في إنجاز كافة المعاملات القضائية، والاستزادة من إتاحة التطبيقات الذكية التي تُيسّر الخدمات، وصولاً إلى نيابة ذكية لكافة المعاملات القضائية.