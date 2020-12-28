قوات الاحتلال تعتقل ثلاثة من طلبة جامعة بيرزيت على حاجز قرب أريحا

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رام الله - دنيا الوطن

اعتقلت قوات الاحتلال الإسرائيلي مساء اليوم الاثنين، ثلاثة من طلبة جامعة بيرزيت، على أحد الحواجز العسكرية قرب مدينة أريحا.



وأفاد مكتب إعلام الأسرى، أن قوات الاحتلال اعتقلت كل من دارة رفيدي وليان ناصر وأحمد خروب على حاجز عسكري قرب أريحا وثلاثتهم من طلبة جامعة بيرزيت شمال رام الله.



وذكر شهود عيان بأن جنود الاحتلال أوقفوا المركبة التي يستقلها الطلاب الثلاثة قبل أن تقدم على اعتقالهم واقتيادهم إلى جهة غير معلومة.



ويأتي اعتقال الطلاب بعد ساعات من اعتقال الطالب عمر عقل ضمن حملة استئصال تتعرّض لها الكتل الطلابية عموما والكتلة الإسلامية على وجه الخصوص في جامعات الضفة ومعاهدها.