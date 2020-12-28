"الشرطة" بغزة تعلن تخصيص يوم مفتوح لاستقبال المواطنين والسائقين
رام الله - دنيا الوطن
أعلنت إدارة المرور والنجدة التابعة للشرطة بغزة، اليوم الاثنين، عن تخصيص يوم الخميس المقبل، يوماً مفتوحاً لاستقبال المواطنين والسائقين.
وأفادت في إعلان لها، وصل "دنيا الوطن" نسخة عنه: "الجمهور الكريم/ حرصاً منا على الاستماع لشكاوي وتظلمات المواطنين؛ نعلن عن تخصيص يوم الخميس المقبل الموافق 31/12/2020 يوما مفتوحا لاستقبال المواطنين والسائقين من الساعة 9:00 صباحا حتى الساعة 12:00 ظهرا في مقر شرطة مرور محافظة خانيونس، بحضور مدير الإدارة العامة لشرطة المرور والنجدة العقيد تامر شحادة.
وتابعت: نؤكد على السائقين الكرام بضرورة الالتزام بوسائل السلامة والوقاية.
أعلنت إدارة المرور والنجدة التابعة للشرطة بغزة، اليوم الاثنين، عن تخصيص يوم الخميس المقبل، يوماً مفتوحاً لاستقبال المواطنين والسائقين.
وأفادت في إعلان لها، وصل "دنيا الوطن" نسخة عنه: "الجمهور الكريم/ حرصاً منا على الاستماع لشكاوي وتظلمات المواطنين؛ نعلن عن تخصيص يوم الخميس المقبل الموافق 31/12/2020 يوما مفتوحا لاستقبال المواطنين والسائقين من الساعة 9:00 صباحا حتى الساعة 12:00 ظهرا في مقر شرطة مرور محافظة خانيونس، بحضور مدير الإدارة العامة لشرطة المرور والنجدة العقيد تامر شحادة.
وتابعت: نؤكد على السائقين الكرام بضرورة الالتزام بوسائل السلامة والوقاية.
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