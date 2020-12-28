"الشرطة" بغزة تعلن تخصيص يوم مفتوح لاستقبال المواطنين والسائقين

توضيحية

رابط مختصر:

رام الله - دنيا الوطن

أعلنت إدارة المرور والنجدة التابعة للشرطة بغزة، اليوم الاثنين، عن تخصيص يوم الخميس المقبل، يوماً مفتوحاً لاستقبال المواطنين والسائقين.



وأفادت في إعلان لها، وصل "دنيا الوطن" نسخة عنه: "الجمهور الكريم/ حرصاً منا على الاستماع لشكاوي وتظلمات المواطنين؛ نعلن عن تخصيص يوم الخميس المقبل الموافق 31/12/2020 يوما مفتوحا لاستقبال المواطنين والسائقين من الساعة 9:00 صباحا حتى الساعة 12:00 ظهرا في مقر شرطة مرور محافظة خانيونس، بحضور مدير الإدارة العامة لشرطة المرور والنجدة العقيد تامر شحادة.



وتابعت: نؤكد على السائقين الكرام بضرورة الالتزام بوسائل السلامة والوقاية.