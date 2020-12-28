صحيفة إسرائيلية تEعلق على المناورة العسكرية الأولى من نوعها لفصائل المقاومة بالقطاع

علقت صحيفة إسرائيلية، اليوم الاثنين، على المناورة العسكرية، الأولى من نوعها لفصائل المقاومة الفلسطينية بقطاع غزة.





وقالت صحيفة (يديعوت أحرونوت): إن الأذرع العسكرية لجميع المنظمات في قطاع غزة، ستُجري لأول مرة، مناورات عسكرية واسعة النطاق غداً بقيادة (حماس)، سيتخللها إطلاق نار وصواريخ ودوي انفجارات وإغلاق البحر.





وأضافت: يبدو أن توقيتها يرجع إلى المناورات واسعة النطاق التي أجراها الجيش الإسرائيلي في الأسابيع الأخيرة، في فرقة غزة والحدود الشمالية، وتهدف على ما يبدو إلى خلق معادلة ردع من قطاع غزة تجاه إسرائيل، وفق الصحيفة.





وأصدرت وزارة الداخلية والأمن الوطني في قطاع غزة، مساء اليوم الاثنين، تصريحاً صحفياً حول المناورة المشتركة، التي ستجريها فصائل المقاومة الفلسطينية، غداً الثلاثاء.

وقالت الوزارة في تصريحها، الذي نشر عل موقعها الإلكتروني: "تُجري فصائل المقاومة الفلسطينية غداً الثلاثاء، مناورة مشتركة على مستوى قطاع غزة، تبدأ الساعة 10:00 صباحاً"، لافتة إلى أنه في هذا الإطار، سيتم اتخاذ عدد من الإجراءات على صعيد الجبهة الداخلية، منها إغلاق البحر أمام الصيادين والمصطافين بشكل كامل.

رام الله - دنيا الوطن