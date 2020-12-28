الخليل: لجان السلامة توجه التنبيه الشديد لـ 18 منشأة غير ملتزمة

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رام الله - دنيا الوطن

تنفيذاً لتوجيهات محافظ الخليل، اللواء جبرين البكري بخصوص الإجراءات الوقائية للحد من انتشار فيروس (كورونا)، أشار منسق لجنة الصحة والسلامة العامة في المحافظة د.سليمان جرادات الى أن لجان الصحة والسلامة العامة المختصة قامت بجولات ميدانية اليوم في المحافظة.



وتم زيارة ومتابعة 157منشأة صناعية وتجارية وخدماتية، فيما لمست اللجان التزام 130منها بشروط السلامة العامة.



وخالفت اللجان وفق تصريح نشرته المحافظة عبر صفحتها على (فيسبوك)، تسع منشآت، فيما وجهت التنبيه الشديد لـ 18 منشأة غير ملتزمة.