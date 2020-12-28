بذكرى عدوان 2008.. هنية يوجه عدة رسائل بشأن المقاومة وترتيب البيت الداخلي

وتابع: بأن "المقاومة التي مارسناها على مدار العقود الماضية هي الخيار التي يجب أن يعيد الاعتبار للقضية الفلسطينية".





وأضاف هنية: "حماس متمسكة بخيار المقاومة سواء في إطار تراكم القوة في القطاع والعمل على نهوضها أو أن شعبنا في الخارج له دوره في مربع المقاومة بالشكل والآلية التي تسمح بها ظروفه".

وقال هنية: إن "الذي جرى هو تثبيت حقائق سياسية وجغرافية يراد بها أن تستمر في المستقبل"، مؤكداً أننا "حللنا المشهد المستجد في سياسية الإدارة الأمريكية وتعامل الاحتلال مع موضوع الضم والتطبيع، وجدنا أننا ملزمين بوضع خطة بعدة محاور أهمها توحيد الشعب الفلسطيني في مواجهة الخطط المختلفة (الضم، وصفقة القرن، والتطبيع)" .



وتابع رئيس المكتب السياسي لحركة حماس: بأننا "لن نستطيع أن نواجه هذه المخططات دون قيادة فلسطينية جامعة"، فيما باردت حماس بادرت في الحديث مع القيادات الفلسطينية وأجريت مكالمات شخصية مع الأخ أبو مازن وكانت رسالتنا واضحة بأن قضيتنا على المحك، وفق هنية.



وأضاف: "تحركنا في عواصم متعددة لحوارت جدية لنصل إلى ترتيب البيت الفلسطيني والنهوض مجددًا في منظمة التحرير وإنهاء الانقسام والاتفاق على استراتيجية نضالية لمواجهة الاحتلال".



ووجه هنية التهاني لإخواننا المسيحيين بأعيادهم فهم شركاء في الوطن ونسعى معًا في تحقيق أهداف شعبنا في الحرية والاستقلال، مضيفاً: "عشت مع اخوان مسيحيين في السجون فمنهم أسرى وشهداء، وكشعب واحد نقدم لهم التهاني والتبريكات بمناسبة أعيادهم".

وقال رئيس المكتب السياسي لحركة حماس: إن السياسة الأمريكية خلال الفترة الماضية أعادت إعادة ترتيب مصفوفة الأعداء والأصدقاء في المنطقة وفق رؤيتها، وأمريكا أجبرت بعض الأطراف أن تتعامل مع هذه الرؤية، مشيراً إلى أن التطبيع هو تأمين للكيان الإسرائيلي وتهجير المنطقة العربية من داخلها وتفجير المنطقة العربية من داخلها وبث الشقاق فيها.