شؤون فلسطينية

جنين: الشرطة تغلق محال تجارية وتحرر مخالفات سلامة عامة

جنين: الشرطة تغلق محال تجارية وتحرر مخالفات سلامة عامة
توضيحية
رام الله - دنيا الوطن
أغلقت الشرطة مساء أمس، محلات تجارية وحررت مخالفات للمواطنين لعدم التزامهم بالبروتوكول الصحي في محافظة جنين.

وذكرت إدارة العلاقات العامة والإعلام بالشرطة، بأنه واستمراراً لعمل دوريات الشرطة في متابعة تطبيق قانون الطوارئ والإغلاق والإجراءات الإحترازية الخاصة بفيروس (كورونا)، فقد قامت الشرطة وبمساندة الأمن الوطني بإغلاق 30 محلاً تجارياً وذلك تطبيقاً لحالة الإغلاق.

كما قامت الشرطة بتحرير180مخالفة لعدد من المواطنين وأصحاب المحال التجارية وسائقي المركبات لعدم الإلتزام بالبروتوكول الصحي.

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