نابلس: وفاة طفل متأثراً بإصابته في حادث سير



وذكر الناطق الإعلامي باسم الشرطة، العقيد لؤي ارزيقات أن الشرطة تلقت بلاغاً وباشرت التحقيق به قبل بضعة أسابيع في بلدة النصارية شرق نابلس، وقد نتج عنه إصابة طفل عمره (عامان)، نقل للمستشفى وقد وصفت اصابته في حينها بالصعبة، وقد أعلن الأطباء عن وفاته أمس متأثراً بإصابته.



وأضاف ارزيقات: بأنه تم إبلاغ النيابة العامة لاستكمال الإجراءات.

رام الله - دنيا الوطنأعلن الأطباء مساء أمس عن وفاة طفل يبلغ من العمر (عامين)، متأثراً بإصابته بحادث سير وقع في بلدة النصارية شرقي نابلس، قبل بضعة أسابيع.