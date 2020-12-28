السعودية: إصابات فيروس (كورونا) اليومية تسجل انخفاضاً لافتاً



يأتي ذلك بعدما أفادت وزارة الصحة في البلاد، تسجيل 119 حالة إصابة بعدوى فيروس (كورونا) في البلاد خلال الساعات الـ24 الماضية.





وبذلك تصل الحصيلة العامة للمصابين المسجلين إلى 362339 شخصا، وتعتبر حالات 2790 منهم نشطة، بينها 393 حرجة.



وتشير إحصائية اليوم إلى انخفاض مستمر ملموس لمؤشر الإصابات اليومية بفيروس (كورونا) في السعودية خلال الأيام الأخيرة.



وأفادت الوزارة برصد 11 وفاة جديدة ناجمة عن المرض لتصل حصيلة ضحايا الجائحة في السعودية، إلى 6196 متوفيا.





رام الله - دنيا الوطنأعلنت السلطات الصحية في المملكة العربية السعودية، تسجيل انخفاض لافت بعدد إصابات فيروس (كورونا) المستجد، (كوفيد-19).